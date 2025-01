Film mrozi krew w żyłach, tramwaj ledwo wyhamował! O włos od tragedii w Łodzi

O włos od tragedii w Łodzi. Piesi nie zważali na nadjeżdżający tramwaj. Cudem nie doszło do wypadku

Przepisy, które głoszą, że pieszy ma zawsze pierwszeństwo na pasach, nie zawsze powodują, że na drogach jest bezpieczniej. Niestety część pieszych nie rozumie, że gdy wtargną na przejście dla pieszych tuż przed nadjeżdżające auto, to nawet najbardziej układny kierowca może nie wyhamować na czas. Brakiem wyobraźni wykazały się dwie osoby przyłapane na mało rozsądnym zachowaniu przez jednego z kierowców w Łodzi. Film nakręcony kamerką samochodową trafił do mediów społecznościowych, a potem do mediów ogólnopolskich. Pokazuje bardzo niebezpieczną sytuację, w której decydowały sekundy! Co się wydarzyło?

"Film ukazuje dramatyczną sytuację, w której piesi nie zważają na nadjeżdżający tramwaj"

Na filmie udostępnionym na profilu LDZ Zmotoryzowani widzimy ruchliwą łódzką ulicę i przejście dla pieszych przecinające jezdnię i torowisko tramwajowe. Nadjeżdża tramwaj linii 17, ale dwie młode osoby w kapturach naciągniętych na głowy po prostu wchodzą na pasy, nie rozglądając się wokół siebie. Spokojnym krokiem piesi przemierzają zebrę, a motorniczy ledwo wyhamowuje. Osoby na jezdni zdają si,ę zatopione we własnych myślach, tak jakby w ogóle nie zdawały sobie sprawy, że przed chwilą były o krok od śmierci pod tramwajem. "Tragedia na horyzoncie: Czy musimy czekać na wypadek, by zacząć myśleć? Film ukazuje dramatyczną sytuację, w której piesi nie zważają na nadjeżdżający tramwaj, wchodząc na przejście dla pieszych na ul. Pomorskiej/Matejki. Na szczęście nic się nie stało" - głosi komentarz profilu LDZ Zmotoryzowani do filmu.

Sonda Czy piesi powinni zawsze mieć pierwszeństwo na pasach? tak nie nie mam zdania

‼️ Tragedia na horyzoncie: Czy musimy czekać na wypadek, by zacząć myśleć?Film ukazuje dramatyczną sytuację, w której piesi nie zważają na nadjeżdżający tramwaj, wchodząc na przejście dla pieszych na ul. Pomorskiej/Matejki. Na szczęście nic się nie stało. pic.twitter.com/FbwjmKSbaE— LDZ Zmotoryzowani (@Zmotoryzowani) January 10, 2025

Jak łodzianin mówi na… Quiz z gwary łódzkiej Pytanie 1 z 15 Jak łodzianin mówi na… francuz angielka bułka kielecka Następne pytanie