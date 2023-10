Śmiertelny wypadek pod Zgierzem. 34-latka uderzyła w drzewo

Uderzyła o drzewo, znaleźli ją poza pojazdem - 34-letnia kobieta zginęła w wypadku pod Zgierzem, do którego doszło w środę, 25 października. Ok. godz. 13.30 prowadząca samochód osobowy jechała prostym odcinkiem drogi krajowej nr 71 przez miejscowość Kolonia Brużyca. Według wstępnych informacji policji 34-latka, która jechała sama, zjechała nagle na prawe pobocze, a następnie uderzyła w drzewo. Jako pierwsi na miejsce zdarzenia dotarli strażacy, ujawniając, że poszkodowana znajdowała się poza pojazdem. To oni przystąpili do reanimacji kobiety, którą kontynuowała załoga karetki pogotowia. Po kilkudziesięciu minutach walki o jej życie lekarz stwierdził zgon. Szczegółowe przyczyny i okoliczności wypadku wyjaśnią funkcjonariusze policji pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Zgierzu.