i Autor: Shutterstock Starszy mężczyzna zginął w pożarze, do którego doszło w Kuźnicy pod Pajęcznem w poniedziałek, 31 marca, zdj. ilustracyjne

Śmiertelny pożar!

Mężczyzna zginął w swoim łóżku! Tragiczne zdarzenie pod Pajęcznem

Starszy mężczyzna zginął w pożarze, do którego doszło w Kuźnicy pod Pajęcznem w poniedziałek, 31 marca. Ok. godz. 7 do straży pożarnej wpłynęło zgłoszenie o płomieniach, które pojawiły się w jednym z pomieszczeń domu jednorodzinnego. Gdy na miejsce dotarli strażacy, w liczbie 7 zastępów, pożar objął całe łóżku, gdzie znajdowało się ciało ofiary. Jest znana prawdopodobna przyczyna pożaru.