Gigantyczny huk w Łódzkiem. Aż się wszystko zatrzęsło. Mieszkańcy zaniepokojeni, wojsko zabiera głos

Miała tylko kilkaset metrów z domu do przystanku. To wystarczyło mordercy Gosi

Wszystko działo się w poniedziałek (26 czerwca 2023 r.), ok. godziny 9:30. Potężny huk słyszeli nie tylko mieszkańcy Bełchatowa (woj. łódzkie). Niepokojący hałas dotarł m.in. do Piotrkowa Trybunalskiego. Portal ddbelchatow.pl cytuje mieszkańców, którzy podzielili się spostrzeżeniami i wątpliwościami w mediach społecznościowych. - Do tej pory mam nogi jak z waty - napisała w sieci bełchatowianka. Dziennikarze lokalnego serwisu ustalili, że hałas nie był efektem działań policji, ani też straży pożarnej.

Ogromny huk nie miał również nic wspólnego z działalnością kopalni, czy też Elektrowni Bełchatów. Sprawa wyjaśniła się dopiero po komentarzu ze strony przedstawicielki Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych im. Bronisława Kwiatkowskiego.

- Na tym rejonie były wykonywane loty szkoleniowe F-16. Mniejsza wysokość przelotu mogła spowodować, to, że dźwięk samolotu był głośniejszy niż zazwyczaj - przekazała kpt. Ewa Złotnicka, oficer prasowa wojskowych, cytowana przez portal ddbelchatow.pl.

To dobre wieści dla mieszkańców Bełchatowa i okolic. Okazało się, że nie doszło do żadnego niebezpiecznego zdarzenia. Mamy nadzieję, że w kolejnych dniach nasi czytelnicy z województwa łódzkiego będą mogli spać spokojnie.

Jeżeli byliście świadkami wypadku bądź niepokojącego zdarzenia w regionie - pożaru, stłuczki itd., dajcie nam znać! Ostrzeżemy innych i ułatwimy komunikację. Zapraszamy również w razie jakichkolwiek problemów/pytań. Czekamy na naszym Facebooku oraz na mailu - miasta@se.pl.

Sonda Jaki hałas najbardziej denerwuje Cię w mieszkaniu? Hałas za oknem Hałas dochodzący za ściany od sąsiada Hałas z klatki schodowej