Zatrzymano 13 osób! Dyrektorki szkół w kajdankach!

Jak informuje łódzka policja, 28 października 2025 roku pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi przeprowadzono zsynchronizowane działania na terenie aż 10 województw – łódzkiego, małopolskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, mazowieckiego, lubuskiego, zachodniopomorskiego, śląskiego, pomorskiego i podlaskiego. Zatrzymane kobiety, w wieku od 30 do 70 lat, miały działać w ramach grupy przestępczej w latach 2016–2023. Osoby te pełniły funkcje dyrektorów placówek edukacyjnych.

Fałszowali dokumenty i przyjmowali premie. Grozi im 15 lat więzienia

W celu osiągnięcia korzyści majątkowych miały poświadczać nieprawdę w dokumentach dotyczących liczby słuchaczy, frekwencji oraz innych danych wymaganych do uzyskania środków finansowych z jednostek samorządu terytorialnego. Fałszywe informacje składane były następnie w urzędach, co prowadziło do nieuzasadnionego wypłacania dotacji. Jak ustalili funkcjonariusze, część zatrzymanych osób mogła również przyjmować korzyści majątkowe w postaci tzw. premii od innych członków grupy przestępczej.

Zatrzymane kobiety usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem dotacji z jednostek samorządowych na działalność edukacyjną szkół niepublicznych, z czego uczyniły sobie stałe źródło dochodu. Grozi im kara nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Wyłudzili co najmniej 39,5 mln zł! Sprawa ma charakter rozwojowy

Ze wstępnych ustaleń wynika, że osoby te mogły wyłudzić co najmniej 39,5 mln zł tytułem nienależnych dotacji oświatowych, przeznaczonych dla niepublicznych szkół.

Policja podkreśla, że sprawa ma charakter rozwojowy.

