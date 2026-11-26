Śledztwo w sprawie handlarzy narkotyków prowadzą funkcjonariusze CBŚP pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Łodzi. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że zorganizowana grupa przestępcza działała w latach 2025–2026, a jej członkowie mogli wprowadzić do obrotu ponad 50 kg środków odurzających i substancji psychotropowych. Pod koniec października na terenie województwa łódzkiego przeprowadzono skoordynowane działania, których celem było zatrzymanie osób podejrzewanych o udział w tym procederze. W ich wyniku zatrzymano 12 osób: 11 obywateli Polski oraz obywatelkę Ukrainy. Kolejną osobę doprowadzono do prokuratury z aresztu śledczego, gdzie przebywała w związku z innym postępowaniem.

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- W Prokuraturze Okręgowej w Łodzi podejrzanym przedstawiono szereg zarzutów, w tym udziału w zorganizowanej grupie przestępczej oraz popełnienia przestępstw określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii. Jednej z osób zarzucono kierowanie grupą - informują policjanci.

W toku czynności przeszukano również lokale zajmowane przez podejrzanych. Funkcjonariusze zabezpieczyli w nich ponad 160 tys. zł w gotówce, pięć pojazdów o łącznej wartości przekraczającej 800 tys. zł, a także narkotyki w postaci mefedronu i marihuany.

- Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania. Ustalono również, że dwie osoby objęte działaniami mają powiązania ze środowiskiem pseudokibiców jednego z łódzkich klubów sportowych - podają służby.

Śledztwo ma charakter rozwojowy. Funkcjonariusze CBŚP i prokuratura nie wykluczają kolejnych czynności w tej sprawie. Do sprawy będziemy więc jeszcze wracać.

Galeria zdjęć: Grupa handlarzy narkotyków rozbita! Ponad 50 kilogramów środków odurzających i wielkie kwoty pieniędzy

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