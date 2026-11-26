W czwartek, 26 listopada 2026 roku, przed Sądem Okręgowym w Sieradzu rozpoczął się proces grupy nastolatków, która jest oskarżona o doprowadzeni do śmierci 43-letniego Tomasza D., pozostającego w chwili zbrodni w kryzysie bezdomności. Mężczyzna już jakiś czas temu stracił dach nad głową. Nie miał się gdzie podziać, a los rzucił go do Dobronia (woj. łódzkie). Jak ustalił reporter "Super Expressu", tutaj początkowo znalazł kąt u ludzi, którzy przygarnęli go pod swój dach, jednak później chciał żyć na swoich zasadach. W nocy spał w pomieszczeniach po dawnej piekarni, w ciągu dnia szukał dorywczych zajęć albo prosił przechodniów o pieniężne datki.

Aż któregoś dnia stał się celem ataków ze strony pięciu nastolatków w wieku od 15 do 18 lat. Prokurator Jolanta Szkilnik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu, mówi wprost, że zachowania chłopców miały znamiona szczególnego okrucieństwa. Mieli też znęcać się nad panem Tomaszem zupełnie bez żadnego powodu, w okresie od maja do 8 października 2024 roku.

- Zachowania oskarżonych był nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie. 43-letni pokrzywdzony wielokrotnie został ciężko pobity, pozbawiany wolności, zmuszany do obcowania płciowego, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie - podkreślała prokurator Jolanta Szkilnik.

Pewnego dnia nastolatkowie posunęli się o jeden krok za daleko, a w wyniku ich działań pan Tomasz stracił życie. Do feralnych wydarzeń, jak ustalili śledczy, doszło 8 października 2024 roku. - Zastosowali skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. W wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarł, pomimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej - dodaje prokurator Szkilnik.

Chłopców szybko zatrzymano, większości z nich przedstawiono akt oskarżenia mimo nieletności. "Wyjątkowe okrucieństwo"

Zaraz po zdarzeniu, w wyniku którego bezdomny mężczyzna zginął, zatrzymano wszystkich pięciu oprawców pana Tomasza. Najmłodszy z nich, 15-latek, trafił przed oblicze Sądu Rodzinnego. Pozostali trzej w chwili zbrodni ukończyli 17 lat i mogli już zostać objęci aktem oskarżenia, podobnie jak jeden 16-latek, który decyzją sądu może odpowiadać jako osoba dorosła.

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W czwartek, 26 listopada, cała czwórka zasiadła więc na ławie oskarżonych. Wszyscy mają postawione zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, dodatkowo dwóch z nich zostało oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a trzech o doprowadzenie do obcowania płciowego.

Za zbrodnię zabójstwa, z uwagi na wiek sprawców, grozi do 25 lat pozbawienia wolności, natomiast nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Zgodnie z decyzją wymiaru sprawiedliwości, proces z uwagi na niezwykle drastyczny charakter zbrodni toczy się z całkowitym wyłączeniem jawności. Według wstępnych założeń wyrok w tej sprawie może zostać ogłoszony w pierwszym kwartalne 2027 roku.

Galeria zdjęć: Nastolatkowie wielokrotnie wykorzystywali Tomasza, a potem go zabili. Najmłodszy miał 15 lat. "Doszło do obcowania płciowego"

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