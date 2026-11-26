Nastolatkowie zgotowali bezdomnemu Tomaszowi piekło

Tomasz D. jakiś czas temu stracił dach nad głową. Nie miał się gdzie podziać, a los rzucił go do Dobronia. Tu początkowo znalazł kąt u ludzi, którzy go przygarnęli pod swój dach, później jednak chciał żyć na swoich zasadach. W nocy spał w pomieszczeniach po dawnej piekarni, w ciągu dnia szukał dorywczych zajęć albo prosił przechodniów o pieniężne datki.

W końcu stał się celem ataków ze strony pięciu nastolatków wieku od 15 do 18 lat.

- W okresie od maja do 8 października 2024 roku znęcali się ze szczególnym okrucieństwem i bez żadnego powodu nad bezdomnym mężczyzną - mówi prok. Jolanta Szklinik, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Sieradzu.

- Zachowania oskarżonych był nacechowane okrucieństwem i pogardą dla godności ludzkiej, a ich celem było uprzedmiotowienie pokrzywdzonego oraz jego długotrwałe maltretowanie. 43-letni pokrzywdzony wielokrotnie został ciężko pobity, pozbawiany wolności, zmuszany do obcowania płciowego, a nastolatkowie swoje czyny nagrywali telefonami komórkowymi. Zachowania te świadczą o daleko posuniętej demoralizacji, całkowitym braku empatii oraz zobojętnieniu na ludzkie cierpienie - wyjaśnia.

Apogeum ich okrucieństwa osiągnęło szczyt 8 października 2024 roku.

- Nastolatkowie zastosowali skrajną przemoc kontrolowaną, bestialsko bijąc pokrzywdzonego, który doznał bardzo ciężkich obrażeń ciała, w szczególności głowy. W wyniku obrażeń czaszkowo-mózgowych zmarł, pomimo zastosowania specjalistycznej pomocy medycznej - dodaje prok. Szkilnik.

Nastolatkowie stanęli przed sądem

Zaraz po zdarzeniu zatrzymano wszystkich pięciu oprawców pana Tomasza. Najmłodszy z nich, 15-latek, trafił przed oblicze Sądu Rodzinnego. Pozostali trzej w chwili zbrodni ukończyli 17 lat i mogli już zostać objęci aktem oskarżenia, podobnie jak jeden 16-latek, który decyzją sądu może odpowiadać jako osoba dorosła.

W czwartek, 26 listopada, cała czwórka zasiadła więc na ławie oskarżonych. Wszyscy mają postawione zarzuty znęcania się ze szczególnym okrucieństwem, dodatkowo dwóch z nich zostało oskarżonych o zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem, a trzech o doprowadzenie do obcowania płciowego.

Za zbrodnię zabójstwa, z uwagi na wiek sprawców grozi do 25 lat pozbawienia wolności, natomiast nie można orzec kary dożywotniego pozbawienia wolności.

Proces z uwagi na niezwykle drastyczny charakter zbrodni toczy się z całkowitym wyłączeniem jawności. Według wstępnych założeń wyrok w tej sprawie może zostać ogłoszony w pierwszym kwartalne przyszłego roku.

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