Czy wiesz, kiedy wypada to święto? Nie każdy zdobędzie komplet punktów! [QUIZ]

Dramat w cieniu wyborów. To on groził senatorowi pozbawieniem życia. Jest poszukiwany

Kto go rozpoznaje?

Halloween 2023. Kiedy obchodzimy? Skąd wzięło się to święto?

Halloween od lat obchodzimy dzień przed Świętem Zmarłych, czyli 31 października. W tym roku wypada to we wtorek. Z angielskiego Halloween pochodzi od "all hallows eve", czyli wigilii wszystkich świętych.

W 1920 roku w mieście Anoka w stanie Minnesota zorganizowano pierwszą paradę. Mieszkańcy przebrani w kolorowe stroje, bawili się tak dobrze, że postanowiono zrobić z tego lokalną tradycję. Od tego czasu poszerzyła się ona na cały kraj, a nawet świat. Co jednak ciekawe, samo święto jest podobno jednak dużo starsze, a wywodzi się od celtyckiego powitania zimy.

W Halloween udział biorą zarówno dzieci, jak i dorośli, którzy tego dnia przebierają się za postaci z filmów, duchy, czarownice czy wampiry. W Polsce również tego dnia organizowane są liczne imprezy.

Halloween wzbudza duże kontrowersje. W związku z pogańską genezą tego święta, przeciwny jest mu chociażby Kościół, który potępia ten dzień i utożsamia je z kultem Szatana.

Kochasz horrory? Super! W takim razie koniecznie sprawdź swoją wiedzę w naszym quizie. Ostrzegamy, łatwo nie będzie. Tylko nieliczni zdobędą komplet punktów. Powodzenia!

Halloween zbliża się wielkimi krokami. Sprawdź, jak dobrze znasz kultowe horrory Pytanie 1 z 10 Jak nazywał się hotel w "Lśnieniu" ? Overground Overlook Paradise Dalej

SZPILKI | ROZTAŃCZONY PGE NARODOWY 2023 Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Zadźgał sąsiadów, bo nie dawali mu spać. Potworna zbrodnia na łódzkim Polesiu