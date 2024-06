"Hej tato, rozwalił mi się telefon". Dostałeś takiego SMS-a? Uważaj!

Oszuści podszywają się w SMS-ach pod dzieci! "Hej tato, rozwalił mi się telefon. To mój nowy numer, skasuj stary"

"Hej tato, rozwalił mi się telefon. To mój nowy numer, skasuj stary". Dostałeś takiego SMS-a? Występuje on także w wersji z "mamą". Uważaj, bo wszystko wskazuje na to, że jesteś jedną z wielu osób w Polsce zaatakowanych przez oszustów. To ich nowa metoda wyłudzania danych osobowych, zapewne zwłaszcza bankowych. Brzmiący dość wiarygodnie SMS może wydać się faktycznie wiadomością od własnego dziecka. Ale tak naprawdę to podszywający się pod nie naciągacze.

"Dziecko siedzi obok i o niczym nie wie.. wyłudzacze danych!!!"

Pewna osoba z Łodzi, która dostała taką wiadomość, początkowo zastanawiała się, czy to prawda, czy jakaś forma naciągania i odpisała, pytając, które dziecko pisze. Odpowiedzi znikąd nie było, a potem szybko okazało się, że dzieci tej osoby odpisują ze swoich starych numerów i nic nie wiedzą o żadnym "rozwalonym telefonie". Chwila sprawdzania w wyszukiwarce internetowej numeru, z którego pisano i wszystko staje się jasne: "Dziecko siedzi obok i o niczym nie wie.. wyłudzacze danych!!!", "Podaje się za moje dziecko", "Oszust podszywający się pod syna/córkę", "Mam 11 lat i też dostałem takiego SMS:)" - piszą osoby, które dostały takie wiadomości. Nie daj się więc w razie czego nabrać!

Sonda Czy kiedykolwiek ktoś próbował wyłudzić od Ciebie dane osobowe? Tak! Wydaje mi się, że tak, ale nie mam pewności... Raczej nie Nie, nigdy mi się to nie zdarzyło...

"Mamo/Tato, rozwalił mi się telefon" - dostajesz takiego SMSa/iMessage. Wiesz co się dzieje dalej na tym scamie? Patrz na zrzut. /podesłał Krzysztof pic.twitter.com/R21nM7O99r— Sekurak (@Sekurak) January 4, 2024

Quiz. Efekt Mandeli. Czy rzeczywistość Cię oszukuje? Pytanie 1 z 9 Czy słynne zdanie "Luke im your father" faktycznie padło w "Gwiezdnych wojnach"? Tak to przecież słynny cytat Nie, to zdanie nigdy nie padło Dalej