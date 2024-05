Zatłukł matkę młotkiem, by zagarnąć spadek. Po latach zrobił coś szokującego

Zatłukł matkę młotkiem, bo chciał zagarnąć spadek. Jej ciało zepchnął do piwnicy. Jest akt oskarżenia w sprawie brutalnej zbrodni w Kole

PRZECZYTAJ TAKŻE: Mógł cieszyć się wolnością do końca życia. Po 7 latach morderca sam zgłosił się na policję. Ofiara to jego matka

Brutalna zbrodnia wyszła na jaw 29 lutego 2016 r. Wtedy do mieszkającej w Kole 74-letniej kobiety przyjechał w odwiedziny jej krewny. Drzwi domu nie były zamknięte na klucz, co dla bliskiego 74-latki było podejrzane, bowiem starsza pani była osobą wyjątkowo ostrożną. W mieszkaniu panował bałagan, mogący wskazywać na to, że dokonano włamania. Mężczyzna wezwał więc policję i to właśnie funkcjonariusze dokonali makabrycznego odkrycia: na schodach do piwnicy leżały zwłoki seniorki.

- Oględziny i sekcja zwłok wykazały, że ofiara zginęła na skutek rozległych urazów czaszkowo–mózgowych. Ponadto, biegli wskazali, iż obrażenia te powstały przy użyciu narzędzia twardego tępokrawędzistego np. młotka - poinformował PAP Krzysztof Kopania, rzecznik Prokuratury okręgowej w Łodzi.

Mimo skrupulatnego zabezpieczenia śladów kryminalistycznych, analiz billingów, oględzin telefonów i opinii biegłych, śledztwo nie doprowadziło do ustalenia sprawcy i po ponad dwóch latach od zbrodni, w lipcu 2018 r., zostało umorzone. Przełom nastąpił przed rokiem, kiedy do jednej z komend policji zdzwonił mężczyzna, który powiedział, że jest synem zamordowanej kobiety. W rozmowie z policjantem powiedział, że jest sprawcą zbrodni. Opisał też przebieg zdarzenia, a także narzędzie, którego użył.

- Analiza logowań telefonu wykazała, iż rzeczywiście numer z którego dzwonił należał do 58–letniego syna kobiety. Mężczyzna został zatrzymany. Oględziny jego aparatu telefonicznego, a także przeprowadzone badanie fonoskopijne umożliwiły przedstawienie mu zarzutu zbrodni zabójstwa - powiedział prokurator Krzysztof Kopania.

Według ustaleń prokuratury, 58-latek na krótko przed zbrodnią przyjechał do Polski z zagranicy. Odwiedził matkę, która sama wpuściła go do środka. Wtedy miał ją zaatakować i zepchnąć ze schodów do piwnicy, a później zadać jej w głowę kilka uderzeń młotkiem. Narzędzie zbrodni wyrzucił do rzeki z mostu przy obwodnicy Koła.

- Oskarżony odpowiadał sporządzonemu wcześniej profilowi psychologicznemu sprawcy przestępstwa. Stwierdzone cechy psychologiczne i ustalone fakty pozwoliły na przyjęcie, że najprawdopodobniej kierował się on motywem ekonomicznym. Z zebranych dowodów wynika, że pokrzywdzona miała zamiar sporządzić testament, w którym oprócz syna miała także ująć swojego wnuka. Do spisania ostatniej woli kobiety jednak nie doszło, a oskarżony, kiedy tylko nadarzyła się taka możliwość sprzedał dom matki i zatrzymał pieniądze dla siebie - powiedział Kopania.

Według informacji z prokuratury, 58-latek poddany został obserwacji sądowo–psychiatrycznej, ale biegli nie dopatrzyli się podstaw do kwestionowania jego poczytalności. Mężczyźnie grozi kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności.

Źródło: PAP

DŹGNĄŁ MATKĘ 70 RAZY, BO GO IRYTOWAŁA. ZOBACZ ZDJĘCIA:

Pokój Zbrodni: Mirosław zabił matkę i siostrę, później uciekł za granicę Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.