Koniec z walającymi się po ulicach hulajnogami! Zmiany w Łodzi

Masz dość hulajnóg leżących gdzie popadnie w Łodzi? Szykują się zmiany

W Łodzi źle zaparkowane, leżące na chodniku elektryczne hulajnogi bywają utrapieniem. Z tego powodu władze miasta zapowiedziały w czwartek, 3 kwietnia uporządkowanie systemu zwrotu. Do końca maja w Śródmieściu powstanie 313 miejsc do parkowania hulajnóg - ich działania dopilnują operatorzy. Wiceprezydent Łodzi Tomasz Piotrowski poinformował o planach uporządkowania systemu parkowania hulajnóg. W centrum miasta powstanie aż 313 specjalnie oznaczonych stref, gdzie użytkownicy będą zobowiązani zostawiać pojazdy. "Miejsca zwrotu oznaczone będą białą przerywaną linią, wyznaczającą miejsce, w którym musimy zaparkować hulajnogę. Na środku tego parkingu będzie wymalowany symbol hulajnogi" - wyjaśnił Tomasz Grzegorczyk, zastępca dyrektora Zarządu Dróg i Transportu.

"Miejsca zwrotu pojawią się praktycznie na każdej przecznicy. Pokryją Śródmieście gęstą siatką"

Nowe strefy parkowania mają być rozmieszczone tak, aby zapewnić łatwy dostęp do hulajnóg, a jednocześnie nie utrudniać ruchu pieszym. "Miejsca zwrotu pojawią się praktycznie na każdej przecznicy. Pokryją Śródmieście gęstą siatką, by między punktami był dystans ok. 150 metrów" - dodał Grzegorczyk. Autorzy projektu podkreślają, że lokalizacje zostały starannie dobrane, aby zminimalizować ingerencję w przestrzeń miejską i nie zajmować miejsc parkingowych dla samochodów. Kluczową rolę w utrzymaniu porządku odegrają operatorzy hulajnóg. To oni będą odpowiedzialni za dbanie o stan techniczny pojazdów oraz ich prawidłowe parkowanie. Jeśli hulajnoga zostanie pozostawiona poza wyznaczoną strefą, operator będzie zobowiązany do jej odholowania. Wszystkie te zmiany mają zostać wprowadzone na mocy porozumienia, które miasto podpisze z trzema operatorami działającymi w Łodzi. Żadnych miejsc zwrotu nie będzie na... Piotrkowskiej. Będą za to przy każdej przecznicy.

