Izabelów dołącza do sieci ŁKA. Przystanek nr 200 na mapie połączeń

Do dyspozycji pasażerów oddano perony dostosowane do wysokości pociągów, wyposażone w wiaty i ławki. W najbliższej przyszłości planowane jest uruchomienie windy, która ułatwi korzystanie z przystanku osobom z niepełnosprawnościami i osobom o ograniczonej mobilności. Obok przystanku powstaje parking z 12 miejscami postojowymi oraz stojaki rowerowe. Z Izabelowa pociągi kursują do Łodzi, Sieradza, Ostrowa Wielkopolskiego i Warszawy.

Rządowy program wspiera rozwój kolei. Jakie inwestycje w Łódzkiem?

Oddanie do użytku przystanku w Izabelowie jest efektem realizacji "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 – 2025”. W województwie łódzkim inwestycje obejmują łącznie modernizację lub budowę 16 przystanków, z czego 13 już oddano do użytku pasażerów:

Łódź Zarzew

Zgierz Rudunki

Stare Grudze

Głowno Północne

Jedlicze

Tomaszówek

Ważne Młyny

Nowa Brzeźnica

Dubidze

Dubidze Kolonia

Biała Szlachecka

Zaosie

Żakowice Południowe

Teraz do tego grona dołączył Izabelów. Wkrótce planowane jest oddanie do użytku przystanku Wistka oraz modernizacja przystanku Wykno.

- Naszym celem jest stworzenie zintegrowanego i nowoczesnego systemu transportowego na terenie całego kraju. Jest to kluczowy element w budowaniu spójności ekonomicznej, terytorialnej oraz społecznej naszego państwa. Program Przystankowy, poprzez zwiększenie dostępu lokalnych społeczności do transportu kolejowego, przyczynia się do realizacji tych założeń - mówił podczas otwarcia stacji w Izabelowie minister infrastruktury Dariusz Klimczak.

Obecnie pociągi ŁKA docierają do wielu miejscowości w województwie łódzkim, a także do miast w województwach ościennych, takich jak Warszawa, Kielce, Częstochowa i Poznań.

- Cieszymy się, że w Łódzkiem realizowane są zarówno wielkie inwestycje, jak i te zlokalizowane w mniejszych miejscowościach. Izabelów to 200. przystanek, na którym zatrzymywać się będą pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej. Zaczęło się od nieco ponad 40. To dobitnie świadczy o tym, jak dynamicznie rozwijał się przez ostatnie 10 lat nasz regionalny przewoźnik i cała sieć kolejowa w regionie - mówiła z satysfakcją marszałek województwa łódzkiego Joanna Skrzydlewska.

W samym 2024 r. z usług ŁKA skorzystało ponad 11 milionów pasażerów.

Od niedzieli 9 marca, wraz z wiosenną korektą rozkładu jazdy, na przystanku Izabelów w dni powszednie zatrzymują się 44 pociągi Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej i Polregio. Koszt budowy stacji wyniósł prawie 7,7 mln zł.

