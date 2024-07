i Autor: pixabay.com

Jaka to rasa? Czy rozpoznasz te koty po wyglądzie? [QUIZ]

Koty zostały udomowione ponad 9 tys. lat temu i są obecnie najpopularniejszymi zwierzętami domowymi na świecie. Choć są do siebie podobne, to wyróżnia się ok. 100 ras tych zwierząt. Czy potraficie rozpoznać po wyglądzie niektóre z nich? Sprawdźcie się w naszym quizie.