Z nieznanych przyczyn zjechała na przeciwległy pas

Do wypadku doszło w sobotę 7 czerwca o godzinie 19:55. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policjantów, 20-letnia kierująca samochodem marki seat, jadąc drogą wojewódzką numer 726, najprawdopodobniej zjechała na przeciwległy pas ruchu. Tam doszło do czołowego zderzenia z nadjeżdżającym z naprzeciwka volkswagenem touranem, którym podróżowały cztery osoby – w tym dwoje dzieci w wieku 5 lat i 13 miesięcy.

Na miejsce błyskawicznie wezwano służby ratunkowe. Niestety, mimo prowadzonej reanimacji, życia 20-letniej pasażerki seata nie udało się uratować. Na miejscu działali m.in. druhowie z OSP Opoczno. - Zadysponowani zostaliśmy do wypadku komunikacyjnego na ulicy Inowłodzkiej w Opocznie na DW 726 w którym udział brały dwa pojazdy osobowe, przy zdarzeniu poszkodowanych zostało sześć osób, jedna osoba niestety poniosła śmierć na miejscu, działania zostały zakończone kilka minut po północy - napisali na swojej stronie strażacy.

Śledztwo pod nadzorem prokuratora

Policjanci, pod nadzorem prokuratora, prowadzą czynności zmierzające do ustalenia dokładnych okoliczności i przebiegu tego tragicznego zdarzenia. Trwa również analiza przyczyn, dla których młoda kierująca zjechała na przeciwny pas jezdni.

Apel policji do kierowców

Policja ponawia apel do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze. – Bardzo prosimy wszystkich kierowców o ostrożną jazdę i dostosowanie prędkości do warunków drogowych – podkreślają funkcjonariusze z Komendy Powiatowej Policji w Opocznie. W sobotę (7.06) doszło również do tragicznego wypadku na S7 w Łącznej. Zginęła kobieta, a dwie osoby zostały ranne. Natomiast w niedzielę (8.06) trzy osoby zginęły w zderzeniu busa i auta osobowego. Do wypadku doszło w Czekanowie w powiecie ostrowskim (woj. wielkopolskie).