Jakie możliwości zawodowe daje Łódź w 2023 roku?

Jakich pracowników przede wszystkim szukają przedsiębiorcy w Łodzi? Czy praca zdalna jest tu łatwo dostępna? Gdzie najłatwiej można znaleźć zatrudnienie? Jak wygląda kwestia pracy dodatkowej? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzieć niżej.

Rynek pracy w Łodzi – kogo przede wszystkim poszukują pracodawcy?

Nie da się ukryć, że Łódź to miasto, które rozwija się wyjątkowo dynamicznie. W rezultacie, stale możemy obserwować rozwój wielu sektorów i stale rosnące zapotrzebowanie na specjalistów z rozmaitych dziedzin. Sugerując się Barometrem Zawodów, przedstawionym przez lokalny urząd pracy, można wręcz zaryzykować stwierdzenie, że bez względu na to jakiej pracy szukasz, w Łodzi bez większych trudności znajdziesz stabilną posadę – niemniej, w niektórych branżach rzeczywiście może to być łatwiejsze niż w innych.

Podobnie jak w innych częściach naszego kraju, zauważalne deficyty odnotowuje się przede wszystkim w branży transportowej (wraz z logistyką i spedycją) czy w sektorze budowlanym. W przypadku transportu, największe szanse na znalezienie pracy będzie miał kierowca samochodu ciężarowego – przede wszystkim kierowca międzynarodowy – magazynier, czy mechanik samochodowy. Dużo większą ilość profesji wymienia się z kolei w przypadku branży budowlanej. Będzie to przede wszystkim murarz, tynkarz, elektryk, spawacz, monter instalacji budowlanych czy operator maszyn i urządzeń budowlanych i produkcyjnych.

Na intratne oferty zatrudnienia mogą liczyć również przedstawiciele tych zawodów, dla których wykonywania niezbędne będzie wykształcenie wyższe – szczególnie w przypadku edukacji czy służby zdrowia. Barometr Zawodów wymienia w tej materii takie zawody, jak nauczyciel przedmiotów zawodowych, lekarz (wszelkiej specjalizacji), pielęgniarka czy położna. Na uwagę zasługuje także rozwijająca się branża finansowa – zatrudnienie bez problemu otrzymają pracownicy ds. rachunkowości i księgowości.

Zawodów nadwyżkowych zasadniczo nie notuje się wcale, co tylko uwydatnia optymistyczny wydźwięk tegorocznych prognoz. Naturalnie, nie powinieneś się obawiać o swoją pozycję, jeżeli Twoja docelowa profesja nie znalazła się na podanej wyżej liście – w równowadze popytu i podaży nadal znajdują się setki specjalizacji, których nie sposób tu w całości wymienić (szczególnie, gdy mówimy o branży IT czy sektorze handlowo-usługowym).

Praca zdalna – Łódź. Jakie perspektywy?

Praca zdalna w Łodzi jest przez przedsiębiorców coraz częściej wybieraną formą współpracy. Nie jest bowiem trudnym do zauważenia, że zwiększenie komfortu i wygody pracowników, bezpośrednio wpływać będzie na osiągane przez nich rezultaty. Z tego powodu praca zdalna z miesiąca na miesiąc jest coraz łatwiej dostępna, nie będąc już zarezerwowaną wyłącznie dla branży IT czy marketingu.

Niestety, zakres obowiązków pracownika nie zawsze będzie pozwalał na pracę wyłącznie w trybie „home office”. Szczęśliwie wówczas nadal do dyspozycji jego i pracodawcy pozostaje praca hybrydowa, pozwalająca na zdalne wypełnianie chociaż części obowiązków.

Gdzie najlepiej szukać pracy w Łodzi?

Wśród wielu potencjalnych możliwości pozwalających na łatwe zdobycie pracy, szczególnie jeden zasługuje na wyróżnienie – chodzi o internetowe portale ogłoszeniowe, takie jak na przykład GoWork, stanowiące pierwszy wybór przedsiębiorców poszukujących nowych rąk do pracy. Trudno sobie wyobrazić bardziej efektywną metodę, pozwalającą na skrócenie czasu rekrutacji nawet o kilka tygodni. Jest to również wygodny sposób dla kandydatów poszukujących zatrudnienia, którzy w ciągu jednego tylko dnia mogą odpowiedzieć swoim CV na dziesiątki rozmaitych ogłoszeń, maksymalizując tym samym swoje szanse na znalezienie odpowiedniej pracy.

Nie ulega zatem żadnej wątpliwości kwestia, że jeżeli zależy Ci na tym by szybko zdobyć wymarzoną posadę, to właśnie ku dobrodziejstwom cyfryzacji powinieneś się skłonić – sprawdź na GoWork, jakie oferty może Ci zaproponować i aplikuj szybko, a być może już jutro otrzymasz zaproszenie na rozmowę kwalifikacyjną!

W razie gdybyś jednak preferował bardziej tradycyjne metody, to nadal do Twojej dyspozycji pozostaje kilka opcji – niestety, już nie tak efektywnych jak ta wskazana wyżej. W niektórych przypadkach (szczególnie rozglądając się za stażem czy praktykami zawodowymi) warto osobiście udać się do siedziby docelowego przedsiębiorstwa i złożyć swoje CV na biurku przedsiębiorcy. Możesz również skorzystać z asysty lokalnego urzędu pracy, lub – jeśli interesuje Cię praca dodatkowa – sprawdzić, jakie opcje oferuje miejscowa agencja zatrudnienia tymczasowego.

Praca dorywcza w Łodzi – dla kogo?

Biorąc pod uwagę wspomniany już, dynamiczny rozwój Łodzi, trudno jest się dziwić, że jest to miasto sprzyjające nie tylko rozwojowi kariery, ale również pracy dodatkowej, polecanej zarówno tym, którzy chwilowo znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej, jak i tym, którzy po prostu chcą co nieco dorobić do domowego budżetu. Wśród głównych grup korzystających z tego rodzaju rozwiązań, znajdują się emeryci i studenci.

Studenci są jedną z najmilej widzianych przez pracodawców grup, którym pracę dorywczą się oferuje. Stoi za tym nie tylko fakt ich nieprzeciętnej motywacji do pracy, sprawności fizycznej czy komunikatywności, ale również specjalny „status studenta”, dzięki któremu przedsiębiorcy mogą znacznie ograniczyć koszty ich zatrudnienia. Do podobnej sytuacji dochodzi w przypadku emerytów, którzy jak sama nazwa wskazuje, nie są już obowiązani do opłacania składki ZUS.

Jeśli chodzi o najpopularniejsze zawody pracowników tymczasowych, to w przypadku studentów ich pula jest dość spora. Wyróżnić można takie profesje, jak kurier miejski, pracownik fast-food, kasjer-sprzedawca czy magazynier. Seniorzy najczęściej ograniczają się do pełnienia obowiązków ochroniarza czy stróża nocnego, przy czym kobiety często podejmują się również opieki nad dziećmi.

