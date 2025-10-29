Śmiertelne zderzenie volkswagena transportera i suzuki w Popieniu-Parceli pod Brzezinami.

W wypadku zginął 85-letni pasażer suzuki, a dwie osoby zostały ranne i trafiły do szpitala.

Trwa śledztwo mające wyjaśnić przyczyny tragedii. Co dokładnie doprowadziło do tego zdarzenia?

Śmiertelny wypadek pod Brzezinami. Nie żyje 75-latek z suzuki

Nie wiadomo jeszcze, jakie były przyczyny zderzenia volkswagena transportera i osobowego suzuki pod Brzezinami, co skończyło się śmiercią 85-letniego mężczyzny. Do śmiertelnego wypadku doszło na drodze w miejscowości Popień-Parcela, a wszyscy uczestnicy zdarzenia to mieszkańcy powiatu brzezińskiego.

- Volkswagena transportera prowadził 49-latek, któremu towarzyszył 58-latek, a za kierownicą suzuki siedziała 73-latka, która wiozła 85-latka - relacjonuje w rozmowie z "Super Expressem" aspirant sztabowy Mariusz Chmiel, rzecznik KPP w Brzezinach.

Pasażer suzuki zginął na miejscu, a jak informuje Radio Łódź, powołując się na relacje świadków, mężczyzna wypadł przez przednią szybę auta. Kierująca suzuki i pasażer volkswagena trafili do szpitala z obrażeniami ciała, natomiast nic nie stało się 49-latkowi - mężczyzna był trzeźwy.

Jak przekazał bryg. Jędrzej Pawlak, rzecznik KW PSP w Łodzi, jedna z dwóch rannych osób była zakleszczona w pojeździe i wymagała uwolnienia. Na miejscu lądował też śmigłowiec LPR. Postępowanie policji w tej sprawie nadzoruje prokuratura w Brzezinach.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.