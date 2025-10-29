Quiz. Szachy bez tajemnic. Bądź jak hetman i rusz naprzód z odpowiedziami!

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-29 4:53

Szachy to jedna z najbardziej znanych gier planszowych na świecie, która cieszy się niezmierną popularnością od kilkunastu wieków, gdy została wynaleziona w Indiach. Od tego czasu doczekała się przydomku "królewska gra", ale obecność szachów w naszym quizie jest dowodem na to, że mogę w nie grać z powodzeniem nie tylko monarchowie.

Quiz. Szachy bez tajemnic. Bądź jak hetman i rusz naprzód z odpowiedziami!

i

Autor: Pixabay.com Quiz. Szachy bez tajemnic. Bądź jak hetman i rusz naprzód z odpowiedziami!

Quiz. Szachy bez tajemnic. Bądź jak hetman i rusz naprzód z odpowiedziami!

Quiz to rodzaj zabawy, rozrywki intelektualnej polegającej na przedstawieniu zagadnienia w formie zapytania w ten sposób, by na podstawie dostarczonych wraz z zapytaniem informacji oraz wiedzy ogólnej można było wydedukować prawidłową odpowiedź. Pytanie powinno być sformułowane w ten sposób, by odpowiedź nie była całkiem oczywista, zabawa polega de facto na dyskusji zgadujących nad różnymi możliwościami i wykluczaniu tych, które nie spełniają warunków zadanych w pytaniu.

Quiz. Szachy bez tajemnic. Bądź jak hetman i rusz naprzód z odpowiedziami
Pytanie 1 z 10
W jaki sposób porusza się skoczek?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

QUIZ SE
SZACHY