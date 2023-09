QUIZ. Ssak, ptak czy gad? Co to za zwierzę? Bądź jak tarzan i zdobądź komplet!

Basen dla białych tygrysów w Zoo Borysew. Jedyne takie miejsce w Europie

Białe tygrysy z Zoo Borysew doczekały się basenu, w którym mogą je podglądać zwiedzający. Przebudowany wybieg największych drapieżnych kotów oficjalnie otwarto w weekend, 9-10 września, w czym wziął m.in. udział prezenter i podróżnik Jarosław Kret, zostając jednocześnie nowym ambasadorem placówki. Basen dla tygrysów w Zoo Borysew to pierwsze takie miejsce w Europie i drugie na świecie, którego grube na 6 cm akrylowe ściany pozwalają na obserwowanie zwierząt z bardzo bliska. Podczas pokazowych karmień zwierzęta wyławiają jedzenie czy skaczą na ściany basenu. Tygrysy to obok jaguarów to jedne z nielicznych kotów, które lubią pływać i nurkować. - Jeżeli mamy wątpliwości, co potrafią zwierzęta, trzeba przyjechać do Zoo Borysew. Tu można zobaczyć, co potrafią i do czego są zdolne. Tygrysy wbrew ogólnym wyobrażeniom potrafią pływać, taki basen jest więc dla nich wielką frajdą – powiedział Jarosław Kret.

Zoo Borysew nawiązało współpracę z Orientarium Zoo Łódź

W poniedziałek, 11 września, Zoo Borysew poinformowało z kolei, że rozpoczyna współpracę z Orientarium Zoo Łódź. W kasach obu placówek będzie można od teraz kupić jeden bilet uprawniający do wstępu i tu, i tu.

- Misja ogrodów zoologicznych jest dla nas niezwykle ważna. Staramy się ją realizować na różnych płaszczyznach. Wspólny bilet daje nam szansę na to, by docierać do szerszego grona odbiorców i edukować nasze społeczeństwo. Jeśli tylko jest taka możliwość, łączymy siły z innymi instytucjami, bo razem możemy więcej – mówi Justyna Krakowiak, rzeczniczka prasowa Orientarium Zoo Łódź.