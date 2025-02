Łódź. Aquapark Fala z jedyną taką zjeżdżalnią w Polsce. Wirtualna rzeczywistość w tle

Wodoodporne gogle VR, których można użyć w czasie jazdy Anaconda, to nowa atrakcja Aquaparku Fala w Łodzi. Park rozrywki chwali się, że 144-metrowa zjeżdżalnia z wirtualną rzeczywistością jest jedyną taką w Polsce.

- Gotowi na totalnie nowe doznania? W Aquaparku Fala czeka na Was coś, czego jeszcze nigdzie w Polsce nie było – zjeżdżalnia z wirtualną rzeczywistością! 🎮🕶️ - czytamy na profilu facebookowym aquaparku Fala.

Jak dodaje spółka, na wszystkie osoby, które zdecydują się wypróbować nowe gogle VR, będą czekać następujące wirtualne rzeczywistości:

🍭 Kraina Słodyczy: bajkowa, kolorowa i pełna słodkich niespodzianek;

🌿 Dżungla: dzikie stworzenia, tropikalna przygoda i niezapomniane emocje;

🚀 Wszechświat: kosmiczne pojedynki i galaktyczne widoki dla fanów sci-fi.

Zjeżdżalnia Anaconda jest czynna od godz 12 do 21, a koszt zjazdu to 10 zł. Mogą z niej korzystać tylko osoby od 8. roku życia o wzroście co najmniej 120 cm.

