i Autor: Super Express, Zaginieni-Szukamy Was/Facebook Zaginął 36-letni Michał Olejniczak, który prowadził na osiedlu Retkinia w Łodzi sklep rybny "Pod Topolami". Mężczyzna mieszka na co dzień w Białej pod Zgierzem, gdzie był widziany po raz ostatni

Tajemnicze zniknięcie

Jego sklep zna prawie każdy mieszkaniec osiedla. Michał Olejniczak zaginął! 36-latka szuka nie tylko policja

Zaginął 36-letni Michał Olejniczak, który prowadził na osiedlu Retkinia w Łodzi sklep rybny "Pod Topolami". Mężczyzna mieszka na co dzień w Białej pod Zgierzem, gdzie był widziany po raz ostatni. W poniedziałek, 9 czerwca, wyszedł z domu ok. godz. 5 i miał jechać do pracy, ale tam nie dotarł. Wiadomo, że poruszał się białym samochodem marki Renault Master. Policja publikuje jego zdjęcie i rysopis.