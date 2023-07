Jest porozumienie władz miasta i spółki CPK w sprawie nowego węzła przesiadkowego

Ciało 33-latka znalezione w lesie. Miał to zawieźć do Wielkiej Brytanii. Czterech mężczyzn zatrzymanych

Sieradz leży na styku linii kolejowych nr 85 i 86, które są kręgosłupem planowej sieci KDP w Polsce – tzw. igreka, który połączy Warszawę, Łódź, Wrocław i Poznań. Istniejąca linia kolejowa w mieście przebiega ze wschodu na zachód dzieląc jego obszar na dwie części, co przekłada się na problemy komunikacyjne. Zagospodarowanie terenów w sąsiedztwie stacji kolejowej utrudnia mieszkańcom przemieszczanie się między południową i północną częścią miasta. Tory kolejowe można przekroczyć wyłącznie w ciągu ulic Wojska Polskiego i Zachodniej, a dostęp do stacji kolejowej możliwy jest jedynie od południowej strony miasta.

To wszystko zmieni się, dzięki planowanej przez CPK linii KDP, która będzie dla miasta impulsem do rozwoju i integracji różnych środków transportu w jednym miejscu. Dzięki podpisanemu porozumieniu między CPK a władzami miasta, Sieradz ma stać się przykładem regionalnego węzła przesiadkowego, jakie powstaną w ramach inwestycji kolejowych CPK w Polsce. W jednym miejscu pasażerowie będą mogli skorzystać ze zintegrowanej oferty kilku przewoźników łączących różne rodzaje transportu. Nad szczegółowymi rozwiązaniami w najbliższych miesiącach będą pracować specjaliści: projektanci, architekci, urbaniści i przedstawiciele interesariuszy. Celem ich prac będzie funkcjonalne połączenie obu części Sieradza oraz szczegółowe zaprojektowanie w rejonie dworca kolejowego węzła przesiadkowego tak, by zaktywizować okoliczne tereny, czyniąc z nich nowe centrum transportowe dla miasta i regionu.

Podchodzimy kompleksowo do projektów CPK, szczególnie zwracając uwagę na dostęp pasażerów do usług kolejowych, na funkcjonalność węzłów przesiadkowych i ich wpływ na powiązania przestrzenne na terenach zurbanizowanych. Sieradz, dzięki swojemu położeniu względem planowanej linii Kolei Dużych Prędkości, ma ogromny potencjał by pełnić rolę lokalnego hubu mobilności skupiającego w jednym miejscu różne środki transportu i oferującego dostęp do podróży zarówno w kontekście międzyregionalnym jak i regionalnym. – mówi Magda Niewęgłowska, kierownik ds. Analiz Transportowych Pionu Kolejowego CPK.

Pierwsze prace nad koncepcją programowo-przestrzenną węzła przesiadkowego w Sieradzu miały miejsce w kwietniu tego roku podczas warsztatów zorganizowanych przez Urząd Miasta i CPK. Opracowano wówczas trzy wstępne rozwiązania planistyczne, które po uwzględnieniu zaleceń Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków w Łodzi przekształcono w jeden wariant do dalszych wspólnych analiz ekspertów. Efekty ich prac powinniśmy poznać pod koniec roku.