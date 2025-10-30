Prawie 1300 interwencji strażaków z powodu wichur! IMGW ostrzega przed żywiołem [AKTUALIZACJA]

Michał Michalak
PAP
2025-10-30 19:24

Cała Polska zmaga się w czwartek, 30 października, z trudnymi warunkami atmosferycznymi w postaci intensywnych opadów deszczu i silnych porywów wiatru. Zła pogoda dają się we znaki mieszkańcom wielu regionów, dlatego strażacy nieustannie interweniują, aby minimalizować skutki żywiołu. IMGW wydało ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla 14 województw.

Wichury w Polsce. Są ostrzeżenia IMGW

Autor: Mł. asp. Łukasz Rutkowski/Państwowa Straż Pożarna/ Materiały prasowe

Wichury przechodzą przez Polskę. IMGW ostrzega

Aktualizacja godz. 19.24

Jak przekazał Kierzkowski, do godz. 18 z powodu wichur i ulew w Polsce straż pożarna podjęła 1265 interwencji.

Wcześniej pisaliśmy:

Do godziny 16.00 w czwartek, 30 października, straż pożarna w całej Polsce odnotowała aż 735 interwencji związanych z ulewnymi deszczami i silnym wiatrem. Najwięcej zgłoszeń pochodzi z województwa dolnośląskiego, gdzie strażacy interweniowali aż 125 razy. Rzecznik prasowy Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, st. bryg. Karol Kierzkowski, poinformował o szczegółach akcji ratunkowych prowadzonych na terenie całego kraju.

Oprócz Dolnego Śląska, gdzie sytuacja jest najtrudniejsza, wielu interwencji wymagała także:

  • Wielkopolska (117 zdarzeń);
  • Łódzkie (104 zdarzenia):
  • Mazowieckie (76 zdarzeń);
  • Zachodniopomorskie (73 zdarzenia).

Strażacy zmagają się głównie z powalonymi drzewami, podtopieniami i uszkodzeniami budynków.

W Lubinie w województwie dolnośląskim doszło do poważnego wypadku drogowego, który spowodowały ekstremalne warunki pogodowe. Około godziny 15.30 silny podmuch wiatru przewrócił drzewo na drogę, wprost pod nadjeżdżający samochód osobowy. W wyniku tego zdarzenia ranne zostały dwie kobiety. Dodatkowo, gwałtowne hamowanie spowodowało zderzenie dwóch innych pojazdów, w wyniku czego kolejne dwie osoby odniosły obrażenia.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) wydał ostrzeżenia przed silnym wiatrem dla aż 14 województw. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w powiatach nadmorskich województwa pomorskiego i we wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Na pozostałym obszarze tych województw obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.

Ostrzeżenia pierwszego stopnia wydano dla województw: warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego i łódzkiego oraz dla północnych powiatów województw opolskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i lubelskiego.

Rzecznik Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że prognozowane porywy wiatru osiągną do 90 km/h, lokalnie ponad 100 km/h, szczególnie na otwartej przestrzeni i w rejonach podgórskich. Ostrzegł również przed możliwymi zrywami konarów, powalonymi drzewami oraz utrudnieniami w ruchu drogowym i kolejowym.

Przez Mazowsze przechodzą potężne wichury. Olbrzymia burza śnieżna uderzyła w stolicę

