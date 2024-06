Kąpieliska otwarte w Łodzi. W tych miejscach ochłodzicie się w czasie upałów

To oni byli kiedyś idolami młodzieży! Nie uwierzysz, jak wyglądali. Te zdjęcia mówią wszystko

Które kąpieliska w Łodzi są otwarte?

Nie tylko kąpieliska w Łodzi są już otwarte dla amatorów wodnego szaleństwa. Jak informuje Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, dla mieszkańców przygotowano ponadto: trzy przystanie wodne, trzy pływalnie sezonowe i wodny plac zabaw dla dzieci. Bezpłatne kąpieliska znajdują się w następujących lokalizacjach:

„Arturówek” w dzielnicy Bałuty na terenie osiedla Łagiewniki;

„Stawy Stefańskiego” w dzielnicy Łódź Górna na terenie osiedla Ruda Pabianicka;

„Stawy Jana” w dzielnicy Łódź Górna na terenie osiedla Chojny.

Jak informuje MOSiR, wszystkie trzy kąpieliska w Łodzi są otwarte w godzinach w godz. 14-19 w dni powszednie do 21 czerwca, a od 22 czerwca do 1 września w godz. 10-19. W najbliższy weekend, 15-16 czerwca, kąpieliska w Łodzi będą natomiast otwarte w godz. 10-19.

Kąpielisko "Arturówek"

Jak informuje MOSiR, znajduje się tam m.in. plaża, na której organizowane jest sezonowe kąpielisko; przystań wodna, gdzie sezonowo można wypożyczyć sprzęt pływający; place zabaw i siłownia plenerowa. "Arturówek" oferuje ponadto wodny plac zabaw dla dzieci, fabrykę wody na plaży, pomost dla niepełnosprawnych na przystani, ławkę dla matki karmiącej, ogród leśny i kaczkomat.

Kąpielisko "Stawy Stefańskiego"

"Stawy Stefańskiego" to z kolei plaża z kąpieliskiem, plac zabaw, siłownia plenerowa, boisko do siatkówki plażowej, miejsca do grillowania i pumptrack.

Kąpielisko "Stawy Jana"

Również należące do MOSiR-U "Stawy Jana" to natomiast atrakcje zarówno dla miłośników zabaw wodnych, jak i lubiących sport i rekreację. Są tam:

przystań wodna, gdzie sezonowo można wypożyczyć sprzęt pływający;

plaża, na której organizowane jest sezonowe kąpielisko;

kompleks boisk "Orlik";

plac zabaw;

miejsca do grillowania;

boisko do siatkówki plażowej;

skatepark;

stacja street workout;

boisko do beach soccera.

Pływalnie sezonowe, wodny plac zabaw i bezpłatne kąpieliska w Łodzi pozostaną otwarte do 1 września, natomiast przystanie wodne będą czynne jeszcze do 29 września.