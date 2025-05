Watykan. Kardynał Grzegorz Ryś prefektem jednej z dykasterii?

Czy temat objęcia przez kardynała Rysia funkcji prefekta jednej z dykasterii w Watykanie to tylko plotki, czy faktycznie jest coś na rzeczy? Metropolita łódzki jest już członkiem Dykasterii ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów i Dykasterii ds. Biskupów. W tej drugiej współpracował zresztą z nowo wybranym papieżem Leonem XIV, o którym wypowiada się bardzo ciepło w rozmowie dla strony internetowej archidiecezji łódzkiej.

- Gdy po wyborze kardynała Prevosta na papieża podchodziłem do niego, by wyrazić cześć i posłuszeństwo, powiedział: "Gregory". Ten skrócony dystans pokazuje jego dostępność. To pierwszy papież, którego numer telefonu mam w swojej komórce. Mam też jego e-maila w swojej skrzynce. To nie jest ktoś, kto komunikował się z nami przez urząd, tylko bezpośrednio. Nie raz do mnie dzwonił i pytał czy mogę coś zrobić, czy mam czas, czy dam radę - mówi kardynał Ryś, nazywając swoje relacje z papieżem Leonem XIV "piękną współpracą".

Nic dziwnego, że metropolita łódzki jest postrzegany jako jeden z faworytów do objęcia funkcji prefekta jednej z dwóch powyższych dykasterii, o czym mówił w rozmowie z PAP watykanista prof. Arkadiusz Stempin z Uniwersytetu we Fryburgu i Uczelni Korczaka w Warszawie.

- Niewykluczone, że kard. Konrad Krajewski zachowa stanowisko jałmużnika papieskiego, a kard. Grzegorz Ryś otrzyma stanowisko prefekta jednej z watykańskich dykasterii, co jednak odbyłoby się ze szkodą dla Kościoła katolickiego w Polsce. Choć Episkopat w naszym kraju nie jest jednolity, to jednak w dalszym ciągu jest zapatrzony w złote lata pontyfikatu Jana Pawła II, przez co jest hamulcowym dla polskiego katolicyzmu. Na tle polskich biskupów kard. Ryś jest stosunkowo progresywnym hierarchą - powiedział.

O ewentualnym awansie kardynała Rysia i przeprowadzce do Watykanu nikt nic nie wie w archidiecezji łódzkiej.

- Na ten moment nie ma takiego tematu, a wszelkie doniesienia w tej sprawie to na razie spekulacje medialne. Nie mamy żadnych informacji w tym zakresie, a kardynał Ryś pozostaje metropolitą łódzkim. Na tę chwilę nic więcej nie wiadomo - przekazał "Super Expressowi" ks. Paweł Kłys, rzecznik prasowy Kurii Metropolitalnej w Łodzi.