Wypadek na przejeździe

20-latka huknęła w lokomotywę! Na miejscu wszystkie służby. Strażacy piszą o "szoku"

Kierująca samochodem osobowym uderzyła w lokomotywę PKP Cargo na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Zgierzu. Do wypadku doszło we wtorek, 20 maja, ok. godz. 9.40 na ul. Zegrzanki. Wstępnie okoliczności zdarzenia nie są jeszcze znane. Jak informują strażacy, kobieta nie odniosła żadnych obrażeń, ale była w takim szoku, że i tak potrzebowała pomocy medycznej.