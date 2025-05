i Autor: Shutterstock 57-latka została ciężko ranna, po tym jak na chodniku w Kamieńsku pod Radomskiem uderzył ją pas zabezpieczający z tira, zdj. ilustracyjne

Kobieta ciężko ranna

Pas zerwał się z naczepy tira i uderzył pieszą! 57-latkę zabrał śmigłowiec. Przerażający wypadek

57-latka została ciężko ranna, po tym jak na chodniku w Kamieńsku pod Radomskiem uderzył ją pas zabezpieczający z tira. Do wypadku doszło w poniedziałek, 19 maja, na ul. Głowackiego we wczesnych godzinach porannych. Kobietę zabrał z miejsca zdarzenia śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego i przetransportował ją do szpitala w Bełchatowie.