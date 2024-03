i Autor: SHUTTERSTOCK Kiedy jest Niedziela Palmowa 2024? To już za chwilę, bo Niedziela Palmowa przypada 24 marca. Jak zwykle poprzedza Wielkanoc, która w tym roku rozpoczyna się w ostatni weekend marca

Życzenia, pieśni i wiele innych

Kiedy jest Niedziela Palmowa 2024? Te rzeczy należy przygotować na święto. Nie tylko palma

Kiedy jest Niedziela Palmowa 2024? To już za chwilę, bo Niedziela Palmowa przypada 24 marca. Jak zwykle poprzedza Wielkanoc, która w tym roku rozpoczyna się w ostatni weekend marca. Niedziela Palmowa to wyjątkowe święto dla katolików, które przypomina o wjeździe Chrystusa do Jerozolimy. Warto pamiętać, kiedy jest Niedziela Palmowa i zawczasu sprawdzić, jak zrobić palmę lub wybrać życzenia na Niedzielę Palmową.