Niedźwiada. Śmiertelny wypadek na DK 92. Trasa zablokowana

67-latek to ofiara śmiertelna wypadku w Niedźwiadzie pod Łowiczem na drodze krajowej nr 92. W sobotę, 24 stycznia, ok. godz. 15.30 zderzyły się tam czołowo dwa pojazdy: citroen berlingo i samochód ciężarowy marki Man. Kierujący autem dostawczym był reanimowany na miejscu zdarzenia, ale bez skutku - lekarz stwierdził jego zgon, natomiast nic nie stało prowadzącemu tira 57-latkowi. Droga krajowa nr 92 jest całkowicie zablokowana.

- UWAGA KIEROWCY❗️DK 92 w miejscowości Niedźwiada jest całkowicie zablokowana po wypadku drogowym. Policjanci zorganizowali objazdy. Pojazdy od strony Kutna są kierowane na autostradę A1, na skrzyżowaniu DK 92/DK 14 na DK 14. Bądźmy ostrożni! - poinformowała Komenda Powiatowa Policji w Łowiczu.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.