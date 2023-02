i Autor: Shutterstock Kierowca tira ruszył na pomoc innym w czasie śnieżycy w Kutnie, zdj. ilustracyjne

Superbohater z Kutna

Kierowca tira pokazał całej Polsce, jak to się robi! Nie miał zamiaru czekać na drogowców

To nie jest nic trudnego i każdy może się na coś takiego zdobyć, ale w czasie śnieżycy w Kutnie zrobił to tylko on. Kierowca ciężarówki, która przejeżdżał ul. Troczewskiego, nie mógł podjechać do ronda przy ul. Grunwaldzkiej, ale podobne problemy mieli też inni prowadzący. Mężczyzna zauważył, że auto jednej z kobiet zaczyna się zsuwać po oblodzonej jezdni.