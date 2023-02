Ojczym 10-latka stracił przytomność i zaczął krwawić. Chłopiec uratował mu życie na A1

W najbliższy piątek, 10 lutego, 10-letni Miłosz otrzyma nagrodę wojewody łódzkiego za uratowanie życia swojemu ojczymowi. Jak informuje tvn24.pl, 16 grudnia ub.r. chłopiec podróżował razem z mężczyzną autostradą A1 pod Łodzią, bo obaj jechali odebrać ze szpitala dziadka 10-latka. Na drodze panowały trudne warunki pogodowe, bo było ślisko i padał śnieg - auto mieszkańców Radomska wypadło z trasy i uderzyło w barierki. Mężczyzna stracił przytomność, a z jego ust zaczęła cieknąć krew. Chłopiec utrzymał jednak nerwy na wodzy, zadzwonił pod numer 112 i przez kolejne prawie pół godziny wykonywał polecenia operatorki, który instruowała go, co ma robić.

- Wtedy bardzo ważne było, żeby udrażniał drogi oddechowe swojego taty. Od tego było uzależnione, to czy mężczyzna przeżyje i chłopiec cały czas to robił — obserwował tatę, rozmawiał ze mną i przyglądał się sytuacji na drodze. Był bardzo, bardzo opanowany. Ten chłopiec z pewnością jest bohaterem. On uratował tacie życie. Naprawdę jestem z niego dumna i myślę, że jego rodzice też powinni być dumni, bo widać jak dobrze go wychowali - mówi kobieta, którą cytuje tvn24.pl.

O numerze 112 dowiedział się w szkole w Radomsku

Jak powiedział mały bohater, o tym, że w sytuacjach zagrożenia należy dzwonić pod numer 112, dowiedział się, w 3. klasie podstawówki na zajęciach w szkole. Placówka nie kryje dumy z tego, co zrobił 10-latek.

- Uczeń naszej szkoły jest Bohaterem! Na co dzień nieśmiały, ale z ogromnym sercem ❤ Wie kiedy i jak opanować emocje, aby uratować komuś życie! Miłosz, uczeń klasy IVb, w piątek otrzyma nagrodę wojewody łódzkiego, z okazji Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego - informuje Publiczna Szkoła Podstawowa nr 9 w Radomsku na swoim profilu facebookowym.

