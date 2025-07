Śmiertelny wypadek pod Łowiczem. Rowerzystka nie żyje

Nie wiadomo jeszcze, czy kierujący pick-upem 63-latek i rowerzystka, uczestnicy śmiertelnego wypadku pod Łowiczem, jechali w tym samym samym kierunku. Tragedia rozegrała się w poniedziałek, 21 lipca, ok. godz. 7.30 w miejscowości Wrzeczko. W 72-latkę poruszającą się drogą wojewódzką nr 704 uderzył prowadzący volkswagena, w wyniku czego kobieta zginęła na miejscu. Policjanci przebadali mężczyznę, mieszkańca województwa śląskiego, pod kątem spożywania alkoholu, ale okazało się, że kierujący był trzeźwy.

- Nadal wyjaśniamy szczegółowe przyczyny i okoliczności tego zdarzenia - przekazała w rozmowie z "Super Expressem" nadkom. Urszula Szymczak, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Łowiczu.

Postępowanie mundurowych w tej sprawie nadzoruje tamtejsza prokuratura.

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym. Co zrobić?

Pierwsza pomoc przy wypadku drogowym to kluczowy element ratowania życia. Przede wszystkim zachowaj spokój i zabezpiecz miejsce zdarzenia – ustaw trójkąt ostrzegawczy i włącz światła awaryjne, by uniknąć kolejnych kolizji. Załóż kamizelkę odblaskową. Sprawdź, czy poszkodowani są przytomni i oddychają. Jeśli tak, nie ruszaj ich, chyba że są w bezpośrednim niebezpieczeństwie (np. pożar). Zadzwoń na numer alarmowy 112, podaj dokładną lokalizację, liczbę rannych i ich stan. Jeśli osoba nie oddycha, rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową (RKO) – 30 uciśnięć i 2 wdechy. Jeśli masz apteczkę, użyj materiałów opatrunkowych do zatamowania krwawienia. Staraj się uspokajać poszkodowanych i monitoruj ich stan do przyjazdu służb. Nigdy nie podawaj poszkodowanym jedzenia ani picia. Pamiętaj – szybka i prawidłowa reakcja może uratować życie.

