Kłódka zatrzasnęła mu się na genitaliach. Interweniowało pogotowie i strażacy z Piotrkowa

Załoga karetki pogotowia i straż pożarna z Piotrkowa Trybunalskiego musiały pomóc mężczyźnie z kłódką zatrzaśniętą na genitaliach. Do zdarzenia doszło w czwartek, 9 lutego, a poszkodowany wezwał najpierw do swojego mieszkania straż pożarną, lecz mundurowi nie byli mu jeszcze w stanie pomóc. Na miejscu pojawiła się następnie załoga karetki pogotowia, ale i ratownicy medyczni rozkładali bezradnie ręce, dlatego zabrali młodego mężczyznę na SOR szpitala w Piotrkowie Trybunalskim. Medycy tym razem sami wezwali straż pożarną, po czym udało się uwolnić delikwenta z kłódką na genitaliach.

- Nie mamy jakichś precyzyjnych narzędzi chirurgicznych do tego typu działań. Czynności rozcięcia kłódki musiały być wyjątkowo ostrożne, by nie zrobić pacjentowi krzywdy. Najpierw była próba jednymi nożycami, później drugimi. Lekarze zabezpieczyli część ciała mężczyzny, by nie doszło do uszkodzenia i ostatecznie przy użyciu nożyc do cięcia prętów przecięli tę kłódkę - mówi serwisowi Ebe24.net mł. bryg. Wojciech Pawlikowski, rzecznik Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Trybunalskim.

