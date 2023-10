Napiła się wina mszalnego, wszystko się nagrało. "Reakcja diabła na wodę święconą"

Dramat w cieniu wyborów. To on groził senatorowi pozbawieniem życia. Jest poszukiwany

Panna młoda pije mszalne wino. Wideo hitem na Tik Toku

Prawie 700 tys. odtworzeń na Tik Toku zanotowało wideo ze ślubu, na którym panna młoda pije wino mszalne. Nie chodzi o sam fakt jego spożycia, ale reakcję kobiety, która nie pozostawia wątpliwości, czy trunek podany w kielichu przez księdza jej smakował. Grymas na jej twarzy i kilkukrotne potrząśnięcie głową rozbawiło do łez nie tylko internautów, ale i jej małżonka, który zanim sam napił się wina, zdążył się jeszcze uśmiechnąć. Po chwili uśmiech zagościł również na twarzy panny młodej. Pod zamieszczonym na Tik Toku wideo pojawiło się ponad 100 komentarzy w zabawny sposób komentujących całe zdarzenie. "Mieliśmy to samo, nie pijemy alkoholu i hm...przełknąć było trudno 😅", "właśnie mam myśl czy my na ślubie piliśmy z kielicha🤣🤣 ale chyba u nas opłatek się moczy w winie 🤣🤣 no teraz to nie wiem 🤣🤣", Ja tak robiłam jak ojciec mi kazał próbować alko na imprezach rodzinnych, że niby fuuuuujka" - to tyko niektóre z nich. Niektórzy z użytkowników posunęli się jeszcze dalej.

- Reakcja diabła na wodę święconą 😂😂😂😂😂 - napisał mężczyzna.