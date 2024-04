Ponadto odpowie między innymi za pobicie innej osoby do którego doszło 25 marca 2024 roku, a także groźby oraz znęcanie się fizyczne i psychiczne nad kolejną ustaloną osobą, do których to przestępstw był uprzednio poszukiwany. Decyzją sądu został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące. Może mu grozić kara nawet dożywotniego pozbawienia wolności. Czynności w sprawie trwają - poinformowała w środę, 3 kwietnia, policja w Kutnie.