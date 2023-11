Kierowca BMW bez listu żelaznego. Wiemy, co dalej

Kobieta została śmiertelnie potrącona przez tramwaj w Pabianicach, gdy przechodziła przez przejście dla pieszych. Do wypadku doszło we wtorek, 7 listopada, przed godz. 17, na skrzyżowaniu ulic: Łaskiej i Ostatniej. Jak wynika ze wstępnych ustaleń policji, 82-latka szła chodnikiem w kierunku pasów, gdy weszła pod tramwaj, który ją uderzył, powodując śmierć na miejscu. Jak informuje Zyciepabianic.pl, kobieta miała nie reagować na sygnały ostrzegawcze, a po potrąceniu została wciągnięta pod wagon - pojazd zatrzymał się dopiero kilkanaście metrów dalej. Ciało denatki miało ponadto utknąć pod tramwajem, dlatego do jego wydobycia był potrzebny dźwig. Śledztwo policji mające na celu wyjaśnienie szczegółowych przyczyn i okoliczności wypadku jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Pabianicach.