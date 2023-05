Kobieta wpadła do szamba pod Zgierzem! Reanimacja nie przyniosła skutku

Opel bez kierowcy jechał prosto na przystanek w Łodzi! Świadkowie ruszyli, by go zepchnąć [ZDJĘCIA]

Kobieta wpadła do szamba pod Zgierzem. 60-latka nie żyje

Kobieta wpadła do szamba w Strykowie pod Zgierzem, ale mimo prowadzonej reanimacji jej życia nie udało się uratować. Do zdarzenia doszło we wtorek, 16 maja, po godz. 19, na prywatnej posesji przy ul. Warszawskiej. Po zgłoszeniu sprawy do służb ratowniczych. Na miejsce jako pierwsze dotarły dwa zastępy państwowej straży pożarnej, które po wyciągnięciu poszkodowanej przystąpiły do resuscytacji krążeniowo-oddechowej, natomiast wkrótce do ratowania życia 60-latki przystąpiła również załoga karetki pogotowia. Trwająca kilkadziesiąt minut reanimacja okazała się nieskuteczna, bo przed godz. 20 lekarz stwierdził zgon kobiety. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Zgierzu wyjaśniają szczegółowe przyczyny i okoliczności zdarzenia pod nadzorem tamtejszej prokuratury rejonowej.

