Łódź. Ciało kobiety w łóżku. Jej matka zabrana do szpitala

70-letnia mieszkanka Łodzi została znaleziona martwa w swoim łóżku - informuje dzienniklodzki.pl. Do zdarzenia doszło w środę, 10 stycznia, późnym wieczorem, ale to nie było wszystko, co zobaczyli na miejscu policjanci. W tym samym pokoju, w mieszkaniu na osiedlu Górna, leżała również 90-letnia matka denatki, która nie była w stanie się jednak ruszyć. Kobiecie podano tlen, po czym została zabrana do szpitala. Policjanci ustalili, że jej córka mogła nie żyć od wielu godzin, zwłaszcza że sąsiadka obu lokatorek od dłuższego czasu nie miała z nimi kontaktu. To ona zawiadomiła służby ratownicze, ale żeby dostać się do środka, policjanci musieli poprosić o pomoc strażaków.

- W tej sprawie nie będzie prowadzone żadne postępowanie, ponieważ lekarz wykluczył, że do śmierci 70-latki przyczyniły się osoby trzecie, a tym samym nie ma tu podejrzenia żadnego zdarzenia o charakterze kryminalnym - informuje Komenda Miejska Policji w Łodzi.