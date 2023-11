Kobieta znaleziona z poderżniętym gardłem! Okrutna zbrodnia w Łódzkiem

Jej córeczka walczy o życie! 27-latka nawet jej nie zobaczy. To ona miała doprowadzić do tragedii

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności zabójstwa kobiety w średnim wieku w Wieruszowie, której ciało znaleziono we wtorek, 21 listopada. Mundurowi otrzymali w tej sprawie zgłoszenie po godz. 4, po czym udali się do domu jednorodzinnego przy ul. Broniewskiego, gdzie doszło do makabrycznego odkrycia. Na szyi denatki, która nie jest obywatelką Polski, ujawniono ranę ciętą, ale w tej sprawie nikogo na razie nie zatrzymano, choć jak informuje Prokuratura Okręgowa w Sieradzu, trwają intensywne czynności.

- Dla dobra śledztwa aktualnie nie będą udzielane inne informacje - przekazuje rzeczniczka jednostki Jolanta Szkilnik.

Tożsamość ofiary zabójstwa w Wierzuszowie nie została jeszcze ustalona.