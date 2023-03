Kolejny 16-latek ofiarą przemocy i agresji? Jego rówieśnicy mieli nagrać filmik

Dwie kobiety mogą trafić do więzienia za znęcanie się nad zwierzętami w schronisku w Wojtyszkach

16-latek z Bełchatowa ofiarą przemocy i agresji? Jego rówieśnicy mieli nagrać filmik

Jeszcze nie umilkły echa zbrodni w Zamościu, której ofiarą został 16-letni Eryk, a z innego regionu Polski dochodzą informacje o innymi 16-laktu, nad którym mieli się znęcać rówieśnicy. Z taką sprawą zgłosiła się do policji w Bełchatowie mama chłopaka, a mundurowi wszczęli postępowanie. Zawiadomienie o stosowaniu wobec poszkodowanego przemocy i agresji wpłynęło 27 lutego. Nad 16-latkiem mieli się pastwić uczniowie kilku placówek oświatowych z Bełchatowa, choć do zdarzenia doszło poza terenem szkolnym. - Czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze z Zespołu do spraw Nieletnich i Patologii, którzy wytypowali już potencjalnych sprawców. Cały czas zbierają też materiał dowodowy - informuje nadkomisarz Iwona Kaszewska, rzeczniczka Komendy Powiatowej Policji w Bełchatowie.

Jak informuje profil facebookowy Prawdziwy Bełchatów, grupa nastolatków podejrzana o znęcanie się nad 16-latkiem miała go pobić i upokorzyć, każąc mu klękać i przepraszać. Jeden z napastników miał również strzepnąć na niego popiół z papierosa, a całe zdarzenie miała nagrywać towarzysząca grupie dziewczyna.

