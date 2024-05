Koluszki. Mężczyzna oblał żonę benzyną i podpalił?

Wielka tragedia rozegrała się na terenie prywatnej posesji w gminie Koluszki, której 52-letnia mieszkanka została według ustaleń śledczych oblana benzyną i podpalona. Mimo ciężkich obrażeń ciała kobieta zdołała sama wezwać służby ratownicze, po czym została zabrana do szpitala. Wszystko działo się 3 maja przed godz. 16.20, ale policja poinformowała o wszystkim dopiero we wtorek, 7 maja.

Z ustaleń śledztwa wynika, że to 50-letni mężczyzna podpalił żonę, choć ostatecznie sam zaczął ją gasić. Po pojawieniu się na miejscu policji mężczyzna ruszył jednak do ucieczki, ale mundurowi zatrzymali go po krótkim pościgu. Podejrzany o zbrodnię usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa kobiety, co grozi mu maksymalnie dożywotnie pozbawienie wolności, i trafił do aresztu tymczasowego. Dalsza część tekstu poniżej.

