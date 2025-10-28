W Łodzi, w dniu Wszystkich Świętych, komunikacja miejska będzie bezpłatna po raz pierwszy w historii.

Darmowe przejazdy obejmą nie tylko autobusy i tramwaje, ale również pociągi ŁKA i Polregio w granicach miasta.

Już od 25 października uruchomiono specjalne linie tramwajowe i autobusowe, które ułatwią dojazd do cmentarzy.

Dowiedz się, które linie specjalne kursują i jak skorzystać z darmowych przejazdów.

Łódź. Darmowa komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

W dzień Wszystkich Świętych w Łodzi, po raz pierwszy w historii, komunikacja miejska będzie darmowa - to najważniejsza informacja dotycząca obchodów dnia 1 listopada. Co ciekawe, mieszkańcy pojadą bezpłatnie nie tylko tramwajami i autobusami.

- W dniu 1 listopada 2025 r. przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne. Stosowna uchwała Rady Miejskiej w Łodzi przewiduje darmowe przejazdy zarówno w strefie 1., jak i 2., dzięki czemu dojechać będzie można bez opłat do Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Rzgowa, Brzezin, gm. Nowosolna, Zgierza i Pabianic. Dzięki wspólnemu honorowaniu biletów, we Wszystkich Świętych za darmo będzie można korzystać z pociągów ŁKA (Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - przyp.red.) i Polregio w granicach Łodzi - czytamy na stronie internetowej MPK Łódź.

Już od soboty, 25 października, spółka uruchomiła natomiast dwie specjalne linie tramwajowe i jedną autobusową:

Linia tramwajowa C1 połączy cmentarz Doły ze Starym Cmentarzem przez Wojska Polskiego, Franciszkańską, Północną, Ogrodową, Nowomiejską, pl. Wolności, Legionów i Cmentarną. W godzinach 9:00-17:00 kursuje co 10 minut;

Linia tramwajowa C2 połączy Helenówek z krańcówką Widzew Augustów przez Zgierską, Nowomiejską, plac Wolności, Pomorską, Kilińskiego, Przybyszewskiego, Puszkina i Rokicińską. W godzinach 9:00-17:00 kursuje co 20 minut;

Linia autobusowa C8 będzie kursować na trasie plac Niepodległości – rondo Insurekcji Kościuszkowskiej przez Pabianicką, Rudzką, cm. Stara Gadka oraz Rzgowską. Po drodze zatrzymując się w bliskim położeniu cmentarza przy Sopockiej, cmentarza na Rudzie oraz przy ul. Rzgowskiej. Przez sobotę i niedzielę (25-26.10 oraz 1-2.11) kursuje w godzinach 9:00-17:00 co 20 minut, od poniedziałku, 27 października do piątku, 31 października kursy co 60 minut.

Wszystkie dodatkowe linie będą kursować do niedzieli, 2 listopada, włącznie.