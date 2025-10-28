Komunikacja miejska za darmo na Wszystkich Świętych w Łodzi! Już teraz działają specjalne linie tramwajowe i autobusowe

Michał Michalak
Michał Michalak
2025-10-28 12:00

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Łódź już od soboty, 25 października, uruchomiło specjalną linię autobusową i dwie dodatkowe linie tramwajowe, która będą działać nie tylko do dnia Wszystkich Świętych, ale również do niedzieli, 2 listopada, włącznie. Z kolei w sobotę, 1 listopada, komunikacja miejska w Łodzi, w tym przejazdy pociągami ŁKA i Polregio, będzie całkowicie darmowa.

Łódź. Darmowa komunikacja na Wszystkich Świętych w Łodzi

i

Autor: Redakcja Informacyjna AI/ Wygenerowane przez AI Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji Łódź już od soboty, 25 października, uruchomiło specjalną linię autobusową i dwie dodatkowe linie tramwajowe, która będą działać nie tylko do dnia Wszystkich Świętych, ale również do niedzieli, 2 listopada, włącznie. Z kolei w sobotę, 1 listopada, komunikacja miejska w Łodzi, w tym przejazdy pociągami ŁKA i Polregio, będzie całkowicie darmowa
  • W Łodzi, w dniu Wszystkich Świętych, komunikacja miejska będzie bezpłatna po raz pierwszy w historii.
  • Darmowe przejazdy obejmą nie tylko autobusy i tramwaje, ale również pociągi ŁKA i Polregio w granicach miasta.
  • Już od 25 października uruchomiono specjalne linie tramwajowe i autobusowe, które ułatwią dojazd do cmentarzy.
  • Dowiedz się, które linie specjalne kursują i jak skorzystać z darmowych przejazdów.

Łódź. Darmowa komunikacja miejska na Wszystkich Świętych

W dzień Wszystkich Świętych w Łodzi, po raz pierwszy w historii, komunikacja miejska będzie darmowa - to najważniejsza informacja dotycząca obchodów dnia 1 listopada. Co ciekawe, mieszkańcy pojadą bezpłatnie nie tylko tramwajami i autobusami.

W dniu 1 listopada 2025 r. przejazdy komunikacją miejską będą bezpłatne. Stosowna uchwała Rady Miejskiej w Łodzi przewiduje darmowe przejazdy zarówno w strefie 1., jak i 2., dzięki czemu dojechać będzie można bez opłat do Aleksandrowa Łódzkiego, Konstantynowa Łódzkiego, Rzgowa, Brzezin, gm. Nowosolna, Zgierza i Pabianic. Dzięki wspólnemu honorowaniu biletów, we Wszystkich Świętych za darmo będzie można korzystać z pociągów ŁKA (Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej - przyp.red.) i Polregio w granicach Łodzi - czytamy na stronie internetowej MPK Łódź.

Już od soboty, 25 października, spółka uruchomiła natomiast dwie specjalne linie tramwajowe i jedną autobusową:

  • Linia tramwajowa C1 połączy cmentarz Doły ze Starym Cmentarzem przez Wojska Polskiego, Franciszkańską, Północną, Ogrodową, Nowomiejską, pl. Wolności, Legionów i Cmentarną. W godzinach 9:00-17:00 kursuje co 10 minut;
  • Linia tramwajowa C2 połączy Helenówek z krańcówką Widzew Augustów przez Zgierską, Nowomiejską, plac Wolności, Pomorską, Kilińskiego, Przybyszewskiego, Puszkina i Rokicińską. W godzinach 9:00-17:00 kursuje co 20 minut;
  • Linia autobusowa C8 będzie kursować na trasie plac Niepodległości – rondo Insurekcji Kościuszkowskiej przez Pabianicką, Rudzką, cm. Stara Gadka oraz Rzgowską. Po drodze zatrzymując się w bliskim położeniu cmentarza przy Sopockiej, cmentarza na Rudzie oraz przy ul. Rzgowskiej. Przez sobotę i niedzielę (25-26.10 oraz 1-2.11) kursuje w godzinach 9:00-17:00 co 20 minut, od poniedziałku, 27 października do piątku, 31 października kursy co 60 minut.

Wszystkie dodatkowe linie będą kursować do niedzieli, 2 listopada, włącznie. 

Tak wygląda największy cmentarz w Europie

Polecany artykuł:

Prawie 100 aut zniszczonych jednej nocy! Mieszkańcy Wrocławia mówią o "odwecie"
Łódź SE Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KOMUNIKACJA MIEJSKA
ŁÓDŹ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH