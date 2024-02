Religia w szkołach. Eksperci Konferencji Episkopatu Polski zabrali głos

- Nauczanie religii w szkołach publicznych należy uznać jako standard europejski - powiedział ks. prof. dr hab. Roman Buchta, odnosząc się do ogólnopolskiej dyskusji na temat religii w szkołach. Duchowny wziął udział w konferencji prasowej organizowanej przez Konferencję Episkopatu Polski, gdzie przypomniano ponadto, że zajęcia z tego przedmiotu organizowane są "na życzenie rodziców dzieci niepełnoletnich albo na życzenie młodzieży pełnoletniej". W tym kontekście ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik dodał ponadto, że "nie ma powodu, by kwestie wychowania religijnego wyłączyć.

Religia obecna w szkołach w 23 państwach Unii Europejskiej

W czasie konferencji KEP przywołano też przykłady z innych europejskich państw, gdzie lekcje religii stanowią ważny element systemu edukacji, które pomaga m.in. przybliżyć świat kultury chrześcijańskiej.

- Ks. prof. Buchta przypomniał, że w 15 krajach Unii Europejskiej udział w szkolnych lekcjach religii jest dobrowolny. Są to: Belgia, Chorwacja, Czechy, Estonia, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Łotwa, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Węgry i Włochy. Natomiast w 8 krajach udział w szkolnych lekcjach religii jest obowiązkowy. Są to: Austria, Cypr, Dania, Finlandia, Grecja, Malta, większość niemieckich landów i Szwecja - czytamy na stronie internetowej Konferencji Episkopatu Polski.

Swoje zdanie przedstawił też ks. prof. dr hab. Paweł Mąkosa, który zwrócił uwagę na wymiar wychowawczy i kulturowy nauczania religii.

- Nauczanie religii w Polsce posiada bardzo wyraźny wymiar wychowawczy. W ramach lekcji religii analizowane są m.in. takie kwestie jak cel i wartość ludzkiego życia, odkrycie swojej życiowej drogi, zarówno osobistej jak i zawodowej, rozumienie współczesnego świata - powiedział duchowny.

Na lekcjach religii o problemach młodych ludzi

Jak dodał, na lekcjach religii porusza się również temat takich problemów młodych ludzi, jak depresje, samookaleczenia, próby samobójcze, radzenie sobie w sytuacjach wywołujących stres, pozytywne rozwiązywanie konfliktów, przeciwdziałanie przemocy, agresji i różnym uzależnieniom.

- Idea nauczania religii w Polsce jest także taka, żeby budować u młodych ludzi postawy braterstwa, dialogu, współpracy, szeroko rozumianej empatii w myśl encykliki papieża Franciszka Fratelli tutti, który apeluje o budowanie mostów pomiędzy przedstawicielami różnych nacji, religii, światopoglądów, stylów życia - powiedział ks. prof. Mąkosa.

Co proponuje Ministerstwo Edukacji Narodowej?

Konferencja KEP to odpowiedź na propozycję Ministerstwa Edukacji Narodowej o zmniejszeniu liczby godzin religii w szkołach do jednej w tygodniu i projekt rozporządzenia o tym, że ocena z tych zajęć nie będzie się już liczyła do średniej. Co więcej, lekcja religii ma być ponadto pierwszą albo ostatnią w planie na dany dzień, by uczniowie, którzy nie biorą udziału w zajęciach, nie musieli czekali na inne przedmioty.

Sprzeciw KEP wobec propozycji Ministerstwa

Konferencja Episkopatu Polski wydała również osobne oświadczenie ws. proponowanych wyżej zmian, do których odniosła się Komisja Wychowania Katolickiego.

- Jej członkowie sprzeciwili się też m.in. redukcji tygodniowego wymiaru godzin lekcji religii oraz propozycjom zmian w Rozporządzeniu dotyczącym oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów. Wyrazili też zastrzeżenia wobec znajdującego się w nim zapisu o wyłączeniu oceny z religii/etyki ze średniej ocen. „Jest to działanie niesprawiedliwe. Uczeń powinien być wynagrodzony za swoją pracę, a tą nagrodą i docenieniem wysiłku ucznia jest właśnie ocena, która spełnia także funkcję motywacyjną” - czytamy na stronie internetowej KEP.