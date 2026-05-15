Konkurencja dla McDonald's wchodzi do Polski. Szykują potężną ekspansję

Nowy konkurent dla McDonald's otwiera restaurację w Łodzi

Polski rynek barów szybkiej obsługi staje się coraz bardziej konkurencyjny. Niemiecka marka Burgermeister, znana z sukcesu w Berlinie, rozszerza swoją obecność w Polsce i uruchamia nowy lokal – tym razem w sercu Łodzi.

Burgermeister debiutuje w łódzkiej Manufakturze

Najnowsza restauracja Burgermeister zlokalizowana jest w znanej łódzkiej Manufakturze, a jej uroczyste otwarcie odbyło się 13 maja. Lokal zajmuje powierzchnię 92 metrów kwadratowych i oferuje miejsca dla 52 osób. Przedstawiciele sieci zaznaczają, że priorytetem jest wysoka jakość produktów. Klasyczne maślane bułki oraz kotlety ze starannie wyselekcjonowanej irlandzkiej wołowiny powstają na bazie sprawdzonych, berlińskich receptur. To właśnie te burgery stanowią wizytówkę firmy, która od wielu lat święci triumfy na niemieckim rynku.

Burgermeister podsumowuje debiut w Szczecinie

Pierwszy polski lokal Burgermeister okazał się hitem

Warto przypomnieć, że debiutancka restauracja sieci Burgermeister w naszym kraju rozpoczęła działalność w Szczecinie pod koniec 2025 roku. Reakcja konsumentów przerosła najśmielsze oczekiwania założycieli. Zaledwie w ciągu pierwszych dwóch tygodni od otwarcia zrealizowano ponad 2 tysiące zamówień, a po miesiącu funkcjonowania liczba ta sięgnęła blisko 3,5 tysiąca. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dedykowanym artykule tutaj: Niemiecki gigant gastronomii podbija Polskę! Pierwszy krok już za Odrą. Co można zjeść w Burgermeister w Szczecinie?

Ambitne plany Burgermeister. Sieć planuje nawet 40 lokali w Polsce

Niemiecki gigant gastronomiczny kreśli bardzo śmiałe wizje na przyszłość. Burgermeister planuje intensywny rozwój głównie w największych polskich aglomeracjach, takich jak Warszawa czy Gdańsk. Większość punktów ma funkcjonować w oparciu o model franczyzowy. Zgodnie z założeniami firmy, do 2026 roku na mapie Polski pojawi się pięć nowych lokali. Interesującym faktem jest to, że Polska będzie pierwszym krajem, w którym sieć zdecyduje się na uruchomienie restauracji typu drive-thru.