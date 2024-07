Koszmar na drodze. Zignorował znak STOP. 22-latek nie żyje, samochód zmiażdżony!

To kpina z łódzkich kierowców. Remont opóźniony o rok, a robotników brak!

Mierzynów. 22-latek zginął pod Bełchatowem. Z BMW niewiele zostało

Bełchatowscy policjanci pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Bełchatowie wyjaśniają okoliczności śmiertelnego w skutkach wypadku drogowego, do którego doszło w poniedziałek (1 lipca) po godz. 4, na drodze krajowej K-74 w miejscowości Mierzynów. - Ze wstępnych policyjnych ustaleń wynika, że kierujący samochodem osobowym marki BMW, 22-letni mieszkaniec powiatu wieluńskiego z nieustalonych na chwilę obecną przyczyn, nie zastosował się do znaku STOP i wjechał wprost pod prawidłowo jadącą ciężarówkę, kierowana przez 43-letniego mieszkańca powiatu kieleckiego - relacjonuje nadkom. Iwona Kaszewska z Komendy Miejskiej Policji w Bełchatowie. 22-letni mężczyzna zginął na miejscu na skutek odniesionych obrażeń. Policjanci wykonali oględziny miejsca zdarzenia oraz pojazdów, zabezpieczyli ślady związane z wypadkiem. To już szósty śmiertelny wypadek samochodowy w powiecie bełchatowskim w 2024 r.

Policjanci apelują o ostrożność za kierownicą, bezpieczną jazdę, stosowanie się do znaków i przepisów obowiązujących w ruchu drogowym. Każde, nawet z pozoru błahe zignorowanie przepisów, brawura, zlekceważenie senności czy zmęczenia mogą być przyczyną tragedii na drodze.