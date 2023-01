Kraken dotarł do Polski. Minister Niedzielski odpowiada, czy są powody do obaw

Kraken. Nowy wariant koronawirusa dotarł do Polski

Jak informuje Wirtualna Polska, Kraken, który jest nowym wariantem koronawirusa, dotarł do Polski, a konkretnie do województwa łódzkiego. W tym regionie ujawniono już dwa nowe przypadki choroby, o czym Ministerstwo Zdrowia dowiedziało się w bieżącym tygodniu - próbki do badań zostały pobrane jeszcze w pierwszych dniach stycznia. Kraken, oznaczony również w następujący sposób: XBB.1.5, to nowy wariant COVID-19, który rozprzestrzenił się wyjątkowo szybko m.in. w Stanach Zjednoczonych. Jak prognozuje Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób prognozuje, Kraken może również zostać wariantem dominującym w Europie w ciągu najbliższych dwóch miesięcy.

Minister Niedzielski o Krakenie

Jak informuje Wirtualna Polska, minister zdrowia Adam Niedzielski ujawnia, że Kraken jest bardziej transmisyjny niż inne warianty koronawirusa, ale jednocześnie nie wywołuje na ogół ciężkiego przebiegu choroby. Z kolei jak przekonują eksperci, dostępne na rynku szczepionki powinny być skuteczne w zwalczaniu ciężkiego przebiegu Krakena, tak jak dotychczas używane leki, jak np. nirmatrelwir/rytonawir lub remdesiwir.

- Monitorujemy sytuację epidemiczną w tych państwach, które mierzą się ze zwiększoną obecnością wariantu XBB.1.5, ze szczególnym uwzględnieniem Wielkiej Brytanii i USA. Nie widzimy na dziś zwiększonego zagrożenia dla Polski, tak jak ECDC nie widzi zwiększonego ryzyka dla Europy - mówi Wirtualnej Polsce Niedzielski.

Jak dodaje, sytuacja dotycząca koronawirusa w Polsce jest stabilna i utrzymuje się w szpitalach na poziomie "ok. 700 osób z cięższym przebiegiem COVID-19 lub wymagających jedynie krótkotrwałego wsparcia lekowego". To jednak i tak znacznie mniej niż w porównaniu z liczbą zakażonych grypą lub chorymi z wcześniejszych fal COVID-19.

