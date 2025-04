Łamanie prawa to u nich rodzinna tradycja?! Czterej bracia zatrzymani. Każdy za inne przestępstwo!

Wielka akcja policji przeciwko osobom wykorzystującym dzieci

To największa operacja policji w Europie wymierzona przeciwko osobom wykorzystującym dzieci - poinformowało Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości. Polska i 11 innych państw wzięło udział w międzynarodowej akcji FEVER, która zakończyła się zatrzymaniem 166 osób, z czego aż 98 w Polsce. Była to jednocześnie największa operacja w naszym kraju, jaką CBZC przeprowadziło we współpracy z Komendą Główną Policji. Brało w niej udział prawie 600 funkcjonariuszy, którzy zabezpieczyli liczne podejrzane materiały.

- Były to filmy i zdjęcia gromadzone na różnego rodzaju urządzeniach i nośnikach danych. Niestety były to też materiały z seksualnego wykorzystania dzieci w wieku niemowlęcym. W trakcie 159 przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli m.in. komputery, twarde dyski, telefony i karty SIM – łącznie ponad 1700 urządzeń i nośników danych. Zabezpieczyli też ponad 520 tys. plików wideo i zdjęć o charakterze pedofilskim. Policjanci ujawnili także inne, zakazane przedmioty, takie jak narkotyki i 3 sztuki broni palnej, na które właściciel nie miał zezwolenia. Zatrzymano łącznie 98 osób w wieku od 22 do 78 lat - czytamy w komunikacie służb, z którego dowiadujemy się ponadto, że tym gronie są bliscy ofiar i osoby zaufania publicznego.

W operacji FEVER wzięło udział kilkanaście państw z całej Europy

Podejrzani usłyszeli zarzuty karne posiadania, rozpowszechniania i produkowania zakazanych treści. W 48 przypadkach sądy zadecydowały o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci tymczasowych aresztów. Kara za publiczne prezentowanie tego typu materiałów wynosi nawet do 15 lat pozbawienia wolności.

Do współpracy w operacji FEVER, wspieranej przez Europol i J-CAT, Polska Policja zaprosiła:

Danię;

Estonię;

Niemcy;

Grecję;

Węgry;

Irlandię;

Łotwę;

Rumunię;

Hiszpanię;

Szwecję;

Bułgarię.

Swój udział na poziomie międzynarodowym miała Wielka Brytania (NCA) i Stany Zjednoczone (FBI), a także Departament Śledczy ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego (HSI) i Narodowe Centrum Dzieci Zaginionych i Wykorzystywanych (NCMEC). W operacji uczestniczył także Departament do Spraw Cyberprzestępczości i Informatyzacji Prokuratury Krajowej i prokuratorzy z całego kraju.