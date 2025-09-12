Marzysz o lataniu dronem? Zdobądź unijne uprawnienia za 350 zł zamiast 5000 zł!

Marzysz o lataniu dronem i chciałbyś wykorzystać tę pasję także w pracy? Teraz masz wyjątkową okazję, aby zdobyć prestiżowe uprawnienia pilota drona w cenie 350 zł – zamiast standardowych 5000 zł! To możliwe dzięki dofinansowanemu szkoleniu organizowanemu przez DRON.edu.pl – lidera szkoleń dronowych w Polsce.

Profesjonalne szkolenie od DRON.edu.pl

Szkolenie realizowane jest przez DRON.edu.pl – oficjalnie wyznaczonego przez Urząd Lotnictwa Cywilnego ośrodka, który posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń i egzaminów dla operatorów bezzałogowych statków powietrznych.

Dla kogo jest to szkolenie?

Dla każdego! Nie musisz mieć żadnego wcześniejszego doświadczenia ani wiedzy technicznej. Kurs przeznaczony jest dla wszystkich mieszkańców, uczniów i pracowników w województwie łódzkim! Wystarczy, że uzupełnisz krótką ankietę zgłoszeniową poprzez stronę: https://forms.gle/bJm1Y1wZtbTrxdQG8

Podczas szkolenia nauczysz się:

bezpiecznego i odpowiedzialnego pilotowania drona,

obowiązujących przepisów prawa lotniczego,

praktycznego wykorzystania dronów w różnych branżach,

reagowania na sytuacje awaryjne.

i Autor: materiały prasowe/ Materiały prasowe Link: https://dron.edu.pl/

Międzynarodowe uprawnienia i nowoczesne narzędzia

Po ukończeniu kursu otrzymasz międzynarodowe uprawnienia do wykonywania lotów w kategorii Szczególnej, co pozwoli Ci latać większością dostępnych na rynku dronów -zarówno w celach komercyjnych, jak i prywatnych. Zajęcia prowadzone są z wykorzystaniem symulatorów lotu, które umożliwiają realistyczne ćwiczenie różnych scenariuszy – od startu i lądowania po reakcje na nieoczekiwane sytuacje w powietrzu.

Wykorzystanie Dronów do Profesjonalnych Pomiarów - Nowa Era Precyzji

Drony to już znacznie więcej niż tylko efektowne ujęcia z powietrza. Współczesne bezzałogowe statki powietrzne wyposażone są w zaawansowane kamery, czujniki multispektralne, lidar, termowizję oraz systemy GPS o wysokiej dokładności. Dzięki temu mogą wykonywać precyzyjne pomiary i inspekcje techniczne, które jeszcze kilka lat temu były możliwe jedynie z użyciem kosztownego sprzętu lub prac wysokościowych.

Gdzie drony znajdują zastosowanie?

✅ Budownictwo Drony umożliwiają szybkie i bezpieczne monitorowanie postępów prac na placach budowy, tworzenie modeli 3D terenu (chmur punktów), dokumentację techniczną oraz inspekcje trudno dostępnych miejsc – np. dachów, kominów czy elewacji.

✅ Geodezja i kartografia Dzięki fotogrametrii lotniczej, możliwe jest tworzenie ortofotomap, modeli wysokościowych (DEM) i pomiarów objętości z dużą dokładnością. To ogromna oszczędność czasu i zasobów w porównaniu z tradycyjnymi metodami pomiarowymi.

✅ Rolnictwo precyzyjne Drony z kamerami multispektralnymi pozwalają ocenić kondycję roślin, wykryć strefy stresu wodnego, szkodniki, choroby czy niedobory składników odżywczych. Dzięki temu rolnicy mogą podejmować trafniejsze decyzje dotyczące nawożenia, oprysków czy zbiorów.

✅ Energetyka i infrastruktura Inspekcje linii wysokiego napięcia, turbin wiatrowych, paneli fotowoltaicznych czy sieci ciepłowniczych z wykorzystaniem dronów są nie tylko szybsze, ale i znacznie bezpieczniejsze niż tradycyjne metody. Drony wyposażone w kamery termowizyjne potrafią wykrywać przegrzewające się elementy, uszkodzenia izolacji czy inne nieprawidłowości.

Dlaczego warto inwestować w kompetencje dronowe?

Rynek pracy coraz częściej poszukuje specjalistów potrafiących obsługiwać drony w sposób profesjonalny – z wiedzą techniczną i zrozumieniem przepisów prawa lotniczego. Zdobycie uprawnień operatora drona otwiera drzwi do wielu branż i może stanowić realny atut w CV lub szansę na rozpoczęcie własnej działalności.

Nie czekaj – zapisz się już dziś na kurs pilota drona i wykorzystaj technologię przyszłości w swojej pracy! Wypełnij formularz, a nasi specjaliści pomogą Ci uzyskać dofinansowanie: https://forms.gle/bJm1Y1wZtbTrxdQG8

Zgłoś się już teraz i skorzystaj z dotacji!

