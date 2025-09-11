Ciężarna kobieta trafiła do szpitala z guzem w worku osierdziowym u płodu wymagającym interwencji.

Zespoły medyczne przeprowadziły cesarskie cięcie i operację kardiochirurgiczną jednocześnie, ratując życie noworodka.

Lekarze z niezwykłą precyzją usunęli guz wielkości mandarynki, dając dziewczynce szansę na życie.

Odkryj, jak potoczyła się ta niezwykła historia i co dzieje się z małą Alą!

Łódź. Reanimacja i operacja noworodka. Miał guz większy od serca

Mama małej Ali trafiła do ICZMP w kwietniu 2025 roku - podaje PAP. Badanie USG wykazało guz w worku osierdziowym o wymiarach 22 na 21 mm, niemal dorównujący wielkości serca dziecka. Specjaliści zdiagnozowali teratomę, czyli guz serca typu potworniak. Zazwyczaj pojawia się on po 30. tygodniu ciąży, co w normalnych okolicznościach pozwoliłoby na jej zakończenie i zaplanowanie operacji. Jednak w przypadku pani Natalii była to dopiero połowa ciąży, a dziecko nie miało szans na przeżycie poza łonem matki.

Lekarze podjęli heroiczną walkę o utrzymanie ciąży jak najdłużej. Niestety, stan płodu pogarszał się, guz w klatce piersiowej urósł 3-4 krotnie, a płyn blokował rozwój płuc. Konieczna była natychmiastowa operacja kardiochirurgiczna. W ICZMP powołano interdyscyplinarny zespół specjalistów, który opracował plan działania. Przeszkodą była odległość między blokiem porodowym a salą operacyjną. Wcześniak w stanie zagrożenia życia mógłby nie przeżyć transportu.

– Aby skrócić czas między porodem a operacją serca, na kardiochirurgicznym bloku operacyjnym sala hybrydowa została zaadaptowana do przeprowadzenia cesarskiego cięcia i równolegle do operacji kardiochirurgicznej. Kiedy jeden zespół prowadził cesarskie cięcie, obok na narodziny dziecka czekali już kardiochirurdzy – relacjonuje Adam Czerwiński, rzecznik ICZMP.

Profesor Edward Malec z kliniki kardiochirurgii Instytutu podkreśla, że liczyła się każda sekunda. Operacja została zaplanowana z niezwykłą precyzją: ustalono nawet miejsca, w których mieli stać poszczególni członkowie zespołu operacyjnego. Mama została znieczulona ogólnie, aby umożliwić szybką reanimację dziecka jeszcze na działającej pępowinie.

Dr Katarzyna Fortecka-Piestrzeniewicz rozpoczęła intubację Ali zaraz po wydobyciu jej główki z macicy. Zgodnie z badaniami prenatalnymi, dziecko było w bardzo złym stanie. Ala została poddana reanimacji, a w 11. minucie życia trafiła na stół operacyjny. W szpitalnym raporcie zapisano, że już w 17. minucie życia dziecka guz został usunięty, a cała operacja trwała 45 minut od momentu otwarcia klatki piersiowej.

Profesor Katarzyna Gilis-Januszewska, kierowniczka Kliniki Kardiochirurgii ICZMP, opisała guz jako otorbiony, wielkości mandarynki. Szypuła guza była związana ze ścianą aorty, bardzo blisko odejścia prawej tętnicy wieńcowej. Chirurgowie musieli precyzyjnie usunąć przyczep guza, aby nie uszkodzić tętnicy wieńcowej. Fałszywy ruch mógłby oznaczać śmierć dziecka.

Dziś Ala ma dwa i pół miesiąca, jest karmiona mlekiem matki i nabiera sił. To prawdziwy cud i dowód na to, że w ICZMP w Łodzi pracują lekarze z powołania, którzy potrafią dokonywać rzeczy niemożliwych.