Maszyna wciągnęła pracownika! Makabra w zakładzie mięsnym

2025-09-18 14:47

Tragedia w Kutnie (woj. łódzkie). 50-letni pracownik został wciągnięty przez maszynę w jednym z zakładów przetwórstwa mięsnego. Mężczyzna trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować. Prokuratura wyjaśni dokładne okoliczności tragicznego zdarzenia.

Kutno. Pracownik zakładu mięsnego wciągnięty przez maszynę. 50-latek nie żyje

W środę (17 września) wieczorem w jednym z zakładów przetwórstwa mięsnego w Kutnie doszło do tragicznego wypadku. Jak poinformował w rozmowie z tvn24.pl brygadier Jędrzej Pawlak z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi, strażacy otrzymali informację o wypadku przy pracy i o wciągniętym przez maszynę mężczyźnie. Na miejsce zdarzenia przyjechali nie tylko strażacy, ale także policjanci oraz zespół ratownictwa medycznego.

- 50-letni obcokrajowiec został zabrany przez karetkę pogotowia do szpitala w stanie ciężkim. Niestety, życia mężczyzny nie udało się uratować - przekazała asp. Daria Olczyk z Komendy Powiatowej Policji w Kutnie. Prokuratura Rejonowa w Kutnie wyjaśni dokładne przyczyny i okoliczności zdarzenia.

